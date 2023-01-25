Колишній гравець «Волині» на перегляді у «Хімках» і має російський паспорт

Колишній гравець «Волині» на перегляді у «Хімках» і має російський паспорт
Український півзахисник Артур Мурза перебуває на перегляді у підмосковному клубі хімкі, який проводить навчально-тренувальні збори у Туреччині.

Про це повідомляє Спортua.

25 лютого відбувся товариський матч між хімками та крильями совєтов (1:1), у якому взяв участь і Мурза.

Тренер фк хімки підтвердив, що на перегляді знаходиться футболіст з коренями із Донбасу (Мурза народився у м.Волноваха), але сказав, що у нього російське громадянство.

Головний тренер «хімок» Андрєй Талалаєв після спарингу сказав: «Переглядали хлопця – вільного агента. Він тренується із нами. Має корені з Донбасу та російський паспорт. Будемо думати щодо нього ще. Артур Мурза – непоганий футболіст, але рівень готовності, в якому він перебуває, не дозволяє нам сподіватися, що він одразу стане нам помічником».

Мурза в Україні грав за Маріуполь, Авангард, Гірник-Спорт, Оболонь та Металіст.

Свого часу спортивний зрадник зіграв кілька матчів за луцьку "Волинь". Контракт із луцьким клубом Мурза підписав 10 вересня 2019 року. У футболці луцького клубу дебютував 25 вересня 2019 року в програному (0:1) виїзному поєдинку 1/16 фіналу кубку України проти «Минаю».У Першій лізі України дебютував 5 жовтня 2019 року в переможному (3:1) виїзному поєдинку 12-го туру проти запорізького «Металурга», в якому зіграв кілька хвилин, адже вийшов на поле на 88-ій хвилині, замінивши Дениса Кожанова. Після цього у складі «хрестоносців» на поле не виходив. Наприкінці лютого 2020 року підсилив «Авангард».

Після початку великої війни виступав за Кизилжар, Аксу (Казахстан), Валмієру (Латвія) та Капфенберг (Австрія).

Із січня 2024 Артур Мурза є вільним агентом. Восени за австрійський Капфенберг зіграв 19 матчів та забив 3 м'ячі.

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Теги: футбол, Волинь, зрадник, росія
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