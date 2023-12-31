Тенісист з Волині візьме участь у світовому турнірі

Тенісист з Волині візьме участь у світовому турнірі
Юний тенісист з Нововолинська Захар Іванов візьме участь у світовому турнірі.

Про це повідомляють на сторінці Нововолинськ Спорт у фейсбуці.

За підсумками міжнародного турніру, який проходив в Академії Рафаеля Надаля, Захар Іванов потрапив до списку найкращих гравців змагань.

Спортсмен представляв іспанський клуб. Організатори MEDWTC знову запросили юного тенісиста на командний турнір світу, який відбудеться в Анталії на кортах найкращої та найбільшої академії

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Теги: Волинь, Нововолинськ, спорт, теніс, Іспанія
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