Тенісист з Волині візьме участь у світовому турнірі
Сьогодні, 05:29
Юний тенісист з Нововолинська Захар Іванов візьме участь у світовому турнірі.
Про це повідомляють на сторінці Нововолинськ Спорт у фейсбуці.
За підсумками міжнародного турніру, який проходив в Академії Рафаеля Надаля, Захар Іванов потрапив до списку найкращих гравців змагань.
Спортсмен представляв іспанський клуб. Організатори MEDWTC знову запросили юного тенісиста на командний турнір світу, який відбудеться в Анталії на кортах найкращої та найбільшої академії
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Про це повідомляють на сторінці Нововолинськ Спорт у фейсбуці.
За підсумками міжнародного турніру, який проходив в Академії Рафаеля Надаля, Захар Іванов потрапив до списку найкращих гравців змагань.
Спортсмен представляв іспанський клуб. Організатори MEDWTC знову запросили юного тенісиста на командний турнір світу, який відбудеться в Анталії на кортах найкращої та найбільшої академії
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