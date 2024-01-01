Волинь – у ТОПі за кількістю кредитів на придбання житла

Від початку дії програми єОселя понад 7600 українських родин взяли кредити на придбання житла, шість родин - на купівлю приватних будинків.Волинська область - серед лідерів. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України.Банки видали загалом 11,6 млрд грн іпотечних кредитів. За минулий тиждень кредити взяли 193 українці. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.“Понад 7 600 українських родин отримали можливість придбати нове житло, взявши іпотечний кредит за програмою єОселя. Шість родин взяли кредити на купівлю приватного будинку, нагадаю, що така можливість з’явилась завдяки розширенню програми в кінці січня цього року. Загалом банки видали від початку дії єОселі кредитів на 11,6 млрд грн. Ми бачимо значний попит на програму серед українців, лише минулого тижня кредити отримали майже 200 родин, 30% з яких - на умовах масової іпотеки, що доступна для всіх наших громадян, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов”, - зазначилаЗокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 193 кредити на 326 млн грн, серед яких:кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 17 медиків та 3 науковці;кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла, 4 ВПО та 2 ветерани.Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (143 кредити) та у забудовника (34). Також 16 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, що зводиться.Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:Київської області - 52;міста Києва - 39;Одеської області - 13;Вінницької області - 10.Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.Програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ “Укрфінжитло”. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.