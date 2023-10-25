Волинське місто співпрацюватиме зі зруйнованим росіянами Бахмутом

Представники міста Володимир під час онлайн-зустрічі обговорили майбутню співпрацю з містом Бахмут, яке було зруйноване російськими окупантами.Про це повідомили на сайті Володимирської громади.нлайн-зустріч з начальником Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою та його колегами, яка відбулась 27 лютого.У спілкуванні з керівництвом Бахмутської адміністрації взяли участь міський головазаступник міського голови, начальник відділу міжнародної діяльності та туризму, начальник відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестиційта начальник відділу молодіжної політики і спортуОнлайн-зустріч відбулась у відповідь на лист, який нещодавно надійшов до Володимирської міської ради віди із проханням налагодити співпрацю. На початку зустрічікоротко розповів про волинську громаду, яку з Бахмутом пов’язує не лише те, що із Володимира до міста-фортеці курсував потяг, а і те, що на початку повномасштабного вторгнення на території цієї донецької громади дислокувався 39-й зенітний ракетний полк. Також Володимир-Волинська громада стала прихистком для переселенців із Бахмута. Нині їх налічується близько двох десятків.Своєю чергою, начальник Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Олексій Рева, який обіймав посаду міського голови понад 20 років, розповів, що їхня громада почала потерпати від війни з 2014 року. Проте до повномасштабного вторгнення найстаріше місто Донеччини лишалось перспективним та успішним, адже мало попит у міжнародних інвесторів. Було чимало планів та задумів, які, на жаль, перекреслила війна.У 2022 році після розпорядження Президента України Олексій Рева очолив військову адміністрацію, яка налічує нині четверо працівників. Здебільшого керівництво адміністрації перебуває у Дніпрі, але періодично виїжджає і на Донеччину.Продовжує дистанційно працювати і Бахмутська міська рада, працівники якої опікуються своїми мешканцями у різних містах України, де створено спеціальні координаційні центри підтримки. Начальник МВА зазначає, що хоча від їхнього міста не лишилось живого місця, усі бахмутці вірять, що колись зможуть відродити свою фортецю, яку називають “містом щасливих людей”.Нині 80 тисяч мешканців об’єднані як ніколи, попри те, що розкидані по світу. Тож уже заручаються підтримкою як державних, так і міжнародних організацій, налагоджують партнерські відносини з органами місцевого самоврядування інших міст. З такою пропозицією звернулись і до міської ради Володимира.Міський голова Ігор Пальонка висловив готовність протягнути Бахмуту руку підтримки й співпрацювати з донецькою громадою за тими напрямками, які для неї найбільш актуальні, зокрема, в частині надання гуманітарної допомоги та обміну спортсменами й діячами культури під час проведення спільних заходів.У підсумку онлайн-зустрічі домовились, що невдовзі працівники обох міських рад складуть відповідний меморандум, яким буде офіційно засвідчено партнерство обох міст.