СБУ завершила розслідуваня про знищення «Мрії», підозрюваним «світить» до 15 років тюрми

СБУ завершила розслідуваня про знищення «Мрії», підозрюваним «світить» до 15 років тюрми
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП «Антонов»: гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки.

Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 «Мрія», - повідомляють у Службі безпеки України.

Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.
На підставі зібраних доказів, фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.
Розслідування проводили за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, найбільший у світі транспортний літак Мрія було зруйновано під час боїв за аеропорт Гостомель наприкінці лютого 2022 року. Пізніше командир одного з трьох екіпажів літака Ан-225 Дмитро Антонов повідомив, що новий літак можна зробити з недобудованої частини "сестри Мрії", але проект потребує значних вкладень.

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є плани збудувати новий літак-гігант, замість того, що знищили окупанти.

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Теги: Україна, Мрія, літак, авіація, злочин, СБУ
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