У Білому Домі підсумували результати зустрічі з лідерами Конгресу

У Білому Домі підсумували результати зустрічі з лідерами Конгресу
У Білому Домі відзвітували про перебіг зустрічі президента Джо Байдена та віце-президента Харріса з керівництвом Конгресу щодо державного фінансування та двопартійного додатка до національної безпеки, де зокрема йдеться про надання фінансування для України.

Повідомлення Білого Дому цитує УНН.

"Президент (Джо Байден – ред.) наголосив на нагальній потребі, щоб Конгрес продовжував підтримувати Україну, оскільки вона щодня захищається від жорстокого вторгнення росії. Він розповів про те, як Україна втратила позиції на полі бою останніми тижнями і змушена скорочувати боєприпаси та запаси через бездіяльність Конгресу", – йдеться в повідомленні.

Байден підкреслив важливість двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку, що був прийнятий Сенатом завдяки за підтримки обох партій і буде прийнятий у Палаті представників, якщо його винесуть на голосування.

Він чітко дав зрозуміти, що окрім озброєння України та інвестування в американську оборонно-промислову базу, законопроект допоможе Ізраїлю захистити себе від ХАМАСу та надасть більше гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від конфліктів у всьому світі, включаючи палестинських цивільних, які переживають жахливі гуманітарні умови.

Президент також чітко дав зрозуміти, що Конгрес повинен вжити швидких заходів, щоб фінансувати уряд і запобігти блокуванню його роботи.

"Закриття є неприйнятним і завдасть непотрібної шкоди працьовитим родинам, нашій економіці та національній безпеці", – наголосив Президент.

Байден підкреслив, що єдиний шлях вперед — це законопроекти про двопартійне фінансування, що забезпечують інтереси американського народу і не містять будь-якої крайньої політики.

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Теги: США, Байден, війна, Україна, допомога
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