У Луцьку та інших містах Волині торгували контрафактними «електронками»

У Луцьку та інших містах Волині торгували контрафактними «електронками»
Двох жителів Луцька підозрюють у продажі незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них без акцизних марок, із порушенням податкового законодавства.

Про це Суспільному розповіла речниця теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області Ірина Юзва.

За інформацією правоохоронців, чоловіки купували продукцію в інтернеті, а згодом продавали через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку, Горохові та Рожищі.

Детективи БЕБ провели обшуки у восьми торгових точках і вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів для них, тютюн для кальяну. На всі вилучені товари наклали арешт, їх вартість орієнтовно 2 млн грн.

Наразі два досудові розслідування за цими фактами уже завершили. Двом лучанам оголосили про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів).

Обвинувальні акти ДБР скерувало до суду. У разі доведення вини Обом чоловікам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, Луцьк, Горохів, Рожище, електронна сигарета
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