У Луцьку та інших містах Волині торгували контрафактними «електронками»
Сьогодні, 22:47
Двох жителів Луцька підозрюють у продажі незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них без акцизних марок, із порушенням податкового законодавства.
Про це Суспільному розповіла речниця теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області Ірина Юзва.
За інформацією правоохоронців, чоловіки купували продукцію в інтернеті, а згодом продавали через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку, Горохові та Рожищі.
Детективи БЕБ провели обшуки у восьми торгових точках і вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів для них, тютюн для кальяну. На всі вилучені товари наклали арешт, їх вартість орієнтовно 2 млн грн.
Наразі два досудові розслідування за цими фактами уже завершили. Двом лучанам оголосили про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів).
Обвинувальні акти ДБР скерувало до суду. У разі доведення вини Обом чоловікам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень.
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Про це Суспільному розповіла речниця теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області Ірина Юзва.
За інформацією правоохоронців, чоловіки купували продукцію в інтернеті, а згодом продавали через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку, Горохові та Рожищі.
Детективи БЕБ провели обшуки у восьми торгових точках і вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів для них, тютюн для кальяну. На всі вилучені товари наклали арешт, їх вартість орієнтовно 2 млн грн.
Наразі два досудові розслідування за цими фактами уже завершили. Двом лучанам оголосили про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів).
Обвинувальні акти ДБР скерувало до суду. У разі доведення вини Обом чоловікам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень.
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