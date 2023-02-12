У Луцьку та інших містах Волині торгували контрафактними «електронками»





Про це Ірина Юзва.



За інформацією правоохоронців, чоловіки купували продукцію в інтернеті, а згодом продавали через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку, Горохові та Рожищі.



Детективи БЕБ провели обшуки у восьми торгових точках і вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів для них, тютюн для кальяну. На всі вилучені товари наклали арешт, їх вартість орієнтовно 2 млн грн.



Наразі два досудові розслідування за цими фактами уже завершили. Двом лучанам оголосили про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів).



Обвинувальні акти ДБР скерувало до суду. У разі доведення вини Обом чоловікам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двох жителів Луцька підозрюють у продажі незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них без акцизних марок, із порушенням податкового законодавства.Про це Суспільному розповіла речниця теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській областіЗа інформацією правоохоронців, чоловіки купували продукцію в інтернеті, а згодом продавали через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку, Горохові та Рожищі.Детективи БЕБ провели обшуки у восьми торгових точках і вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів для них, тютюн для кальяну. На всі вилучені товари наклали арешт, їх вартість орієнтовно 2 млн грн.Наразі два досудові розслідування за цими фактами уже завершили. Двом лучанам оголосили про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів).Обвинувальні акти ДБР скерувало до суду. У разі доведення вини Обом чоловікам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень.

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