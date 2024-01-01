Довічно ув'язнений кримінальний авторитет 90-х з Луцька вийде на волю

Рівненський суд замінив довічне ув'язнення кримінальному авторитету 90-х роківна позбавлення волі строком на 15 років.Про це повідомила адвокаткаУхвалу виніс Рівненський апеляційний суд.Правозахисниця розповіла, що з 2018 року вона разом іззаймалися справою довічно засудженого"Виграли справу у Європейському суді з прав людини, завдяки якій, в тому числі, було приведено у відповідність українське законодавство, в частині можливості заміни довічного покарання на строкове від 15 до 20 років. В подальшому були численні клопотання про помилування, комісії, скарги, але тривалий процес нарешті дав бажаний результат", - написала правозахисниця.Адвокатка зазначила, що 27 лютого Рівненський апеляційний суд прийняв рішення, яким скасував ухвалу Рівненського районного суду та замінив засудженому Стукану Олександру Олексійовичу довічне увʼязнення на позбавлення волі строком на 15 років.Як відомо, колишнього «авторитета 90-их» Олександра Стукана запроторили за ґрати довічно за низку злочинів, зокрема за причетність до організації убивств кількох громадян, які також «давно не дружили з законом». Стукан уже пробув у в’язниці понад 20 років.У справі Стукана виниклаЗлочин, за якого Олександра Стукана ув'язнили, було здійснено 4 березня 2000 року. Тобто, вирок не вписується в часові межі дії ні нового, ні старого закону. На основі цього кримінальний авторитет 90-х вимагає повторного розгляду його справи та заміни довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі. Оскільки він уже відбув фактично цей термін, то міг би розраховувати на свободу.