Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла. По області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла. По області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині автомобіль на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 20:28
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Після атак на НПЗ росія заборонила експорт бензину
Сьогодні, 19:23
Єгері із ЗСУ отримали партію допомоги з Луцька
Сьогодні, 18:21