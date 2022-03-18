Після атак на НПЗ росія заборонила експорт бензину
Сьогодні, 19:23
У росії заборонять експорт бензину до інших країн з 1 березня. Планується, що заборона діятиме пів року.
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на представника віцепрем'єра рф Олександра Новака.
Вважається, що це допоможе утримати ціни у сезон збільшеного попиту на пальне на тлі скорочення виробництва. Крім того, як очікується, російські НПЗ зобов'яжуть продавати 16% дизельного палива на біржі. Нині вони мають продавати лише 12,5%.
Медіа пов’язує обмеження, яке вводиться, з серією атак ЗСУ на нафтопереробні заводи та аваріями, наслідки яких не можуть бути швидко подолані через західні санкції.
У січні-лютому чотири нафтопереробні заводи в росії - у Волгограді, Краснодарському краї, Туапсе та Усть-Лузі - були пошкоджені внаслідок атак безпілотників. Серйозна поломка також сталася на Нижегородському НПЗ. На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8-23%.
Заборона на експорт палива вже вводилася у росії восени. Тоді галузеві експерти зазначали, що уряд не має можливості довго підтримувати таку заборону. Паливо немає де зберігати, а затоварення призвело б до скорочення виробництва нафти.
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Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на представника віцепрем'єра рф Олександра Новака.
Вважається, що це допоможе утримати ціни у сезон збільшеного попиту на пальне на тлі скорочення виробництва. Крім того, як очікується, російські НПЗ зобов'яжуть продавати 16% дизельного палива на біржі. Нині вони мають продавати лише 12,5%.
Медіа пов’язує обмеження, яке вводиться, з серією атак ЗСУ на нафтопереробні заводи та аваріями, наслідки яких не можуть бути швидко подолані через західні санкції.
У січні-лютому чотири нафтопереробні заводи в росії - у Волгограді, Краснодарському краї, Туапсе та Усть-Лузі - були пошкоджені внаслідок атак безпілотників. Серйозна поломка також сталася на Нижегородському НПЗ. На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8-23%.
Заборона на експорт палива вже вводилася у росії восени. Тоді галузеві експерти зазначали, що уряд не має можливості довго підтримувати таку заборону. Паливо немає де зберігати, а затоварення призвело б до скорочення виробництва нафти.
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