Після атак на НПЗ росія заборонила експорт бензину





Про це повідомляє Олександра Новака.



Вважається, що це допоможе утримати ціни у сезон збільшеного попиту на пальне на тлі скорочення виробництва. Крім того, як очікується, російські НПЗ зобов'яжуть продавати 16% дизельного палива на біржі. Нині вони мають продавати лише 12,5%.



Медіа пов’язує обмеження, яке вводиться, з серією атак ЗСУ на нафтопереробні заводи та аваріями, наслідки яких не можуть бути швидко подолані через західні санкції.



У січні-лютому чотири нафтопереробні заводи в росії - у Волгограді, Краснодарському краї, Туапсе та Усть-Лузі - були пошкоджені внаслідок атак безпілотників. Серйозна поломка також сталася на Нижегородському НПЗ. На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8-23%.



Заборона на експорт палива вже вводилася у росії восени. Тоді галузеві експерти зазначали, що уряд не має можливості довго підтримувати таку заборону. Паливо немає де зберігати, а затоварення призвело б до скорочення виробництва нафти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У росії заборонять експорт бензину до інших країн з 1 березня. Планується, що заборона діятиме пів року.Про це повідомляє Радіо Свобод а із посиланням на представника віцепрем'єра рфВважається, що це допоможе утримати ціни у сезон збільшеного попиту на пальне на тлі скорочення виробництва. Крім того, як очікується, російські НПЗ зобов'яжуть продавати 16% дизельного палива на біржі. Нині вони мають продавати лише 12,5%.Медіа пов’язує обмеження, яке вводиться, з серією атак ЗСУ на нафтопереробні заводи та аваріями, наслідки яких не можуть бути швидко подолані через західні санкції.У січні-лютому чотири нафтопереробні заводи в росії - у Волгограді, Краснодарському краї, Туапсе та Усть-Лузі -. Серйозна поломка також сталася на Нижегородському НПЗ. На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8-23%.Заборона на експорт палива вже вводилася у росії восени. Тоді галузеві експерти зазначали, що уряд не має можливості довго підтримувати таку заборону. Паливо немає де зберігати, а затоварення призвело б до скорочення виробництва нафти.

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