Суд виправдав волинянина, якого звинувачували в ухиленні від мобілізації

ухиленні від мобілізації.



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За даними суду, у жовтні 2022 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. ТЦК звинуватив його у тому, що він "від 24.10.2022 року до 12.12.2022 року ухилявся від призову на військову службу під час мобілізації".



Так, 24 жовтня 2022 року чоловіку вручили "бойову повістку" та привезли до військової частини. Там він поскаржився на біль у спині, через що волиняна не захотіли брати на службу. Чоловіка у ТЦК звинуватили у симулюванні хвороби.



У листопаді 2022 року чоловіка знову привезли до іншої військової частини, де він теж розповів про проблеми зі спиною і його вдруге не взяли на службу. У грудні 2022 року він знову отримав повістку, проте проігнорував її та не прийшов до ТЦК.



На суді чоловік спочатку відмовлявся від свідчень, проте згодом пояснив, що "лікарською комісією визнаний придатним до військової служби та коли поїхав до військової частини зазначав про болі в спині, оскільки вона дійсно болить. До медичного закладу не звертався, колов ліки дома сам".



На суді завідувачка поліклінічного відділення КП "Любешівська ЛБЛ" Любешівської селищної ради, лікарка-невропатологиня та голова ВЛК пояснила, що чоловіка дійсно визнали придатним до служби в армії.



Вона також додала, що у підсудного є діагноз "хронічна люмбалгія" - це періодичні болі в поперековому відділі хребта, які не обмежують здатність до несення служби військовозобов`язаним, як у воєнний, так і в мирний час".



Працівники військкомату звинуватили чоловіка у симулюванні та тому, що під час співбесід у військових частинах він скаржився на своє здоров'я та відверто казав, що не хоче служити.



Суд дослідив докази та свідчення та вирішив, що їх недостатньо для доведення вини підсудного.



"Рапорти працівників ТЦК містять інформацію, яка не підтверджена жодними належними та достатніми доказами. Слід констатувати, що у даному випадку органом досудового розслідування жодним чином не були перевірені відомості, вказані у рапортах, а матеріали кримінального провадження не містять жодного доказу, лише рапорти", - вказано у поясненні суду.



Також суд вважає, що оскільки у підозрюваного діагностовані проблеми із хребтом, то під час співбесід у військових частинах він не симулював. Те, що чоловік не прийшов у грудні за повісткою, суддя вважає ймовірним злочином, який прокурор повинен розслідувати окремо, чого не сталось.



А тому суд виправдав чоловіка, якого звинувачували за ст. 336 КК України. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівський райсуд на Волині виправдав чоловіка, якого ТЦК і СП звинуватив вПро це пише ТСН з посиланням на вирок суду.За даними суду, у жовтні 2022 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. ТЦК звинуватив його у тому, що він "від 24.10.2022 року до 12.12.2022 року ухилявся від призову на військову службу під час мобілізації".Так, 24 жовтня 2022 року чоловіку вручили "бойову повістку" та привезли до військової частини. Там він поскаржився на біль у спині, через що волиняна не захотіли брати на службу. Чоловіка у ТЦК звинуватили у симулюванні хвороби.У листопаді 2022 року чоловіка знову привезли до іншої військової частини, де він теж розповів про проблеми зі спиною і його вдруге не взяли на службу. У грудні 2022 року він знову отримав повістку, проте проігнорував її та не прийшов до ТЦК.На суді чоловік спочатку відмовлявся від свідчень, проте згодом пояснив, що "лікарською комісією визнаний придатним до військової служби та коли поїхав до військової частини зазначав про болі в спині, оскільки вона дійсно болить. До медичного закладу не звертався, колов ліки дома сам".На суді завідувачка поліклінічного відділення КП "Любешівська ЛБЛ" Любешівської селищної ради, лікарка-невропатологиня та голова ВЛК пояснила, що чоловіка дійсно визнали придатним до служби в армії.Вона також додала, що у підсудного є діагноз "хронічна люмбалгія" - це періодичні болі в поперековому відділі хребта, які не обмежують здатність до несення служби військовозобов`язаним, як у воєнний, так і в мирний час".Працівники військкомату звинуватили чоловіка у симулюванні та тому, що під час співбесід у військових частинах він скаржився на своє здоров'я та відверто казав, що не хоче служити.Суд дослідив докази та свідчення та вирішив, що їх недостатньо для доведення вини підсудного."Рапорти працівників ТЦК містять інформацію, яка не підтверджена жодними належними та достатніми доказами. Слід констатувати, що у даному випадку органом досудового розслідування жодним чином не були перевірені відомості, вказані у рапортах, а матеріали кримінального провадження не містять жодного доказу, лише рапорти", - вказано у поясненні суду.Також суд вважає, що оскільки у підозрюваного діагностовані проблеми із хребтом, то під час співбесід у військових частинах він не симулював. Те, що чоловік не прийшов у грудні за повісткою, суддя вважає ймовірним злочином, який прокурор повинен розслідувати окремо, чого не сталось.А тому суд виправдав чоловіка, якого звинувачували за ст. 336 КК України. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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