Зупинилося серце Героя Ярослава Потолкова з Волині

На 47-му році життя перестало битися серце мешканця села Пісочне Поворської громадиПро це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.Ярослава Дмитровича Потолкова у січні 2023 року мобілізували для захисту України у російсько-українській війні. У складі 33-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Запорізькому напрямку.У померлого захисника залишилася дружина та двоє дітей.Поховають Ярослава Потолкова у рідному селі Пісочне. Про час поховання буде повідомлено додатково.«Вічна пам'ять захиснику, щирі співчуття родині…» - повідомили у громаді.