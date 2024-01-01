Зупинилося серце Героя Ярослава Потолкова з Волині
Сьогодні, 17:53
На 47-му році життя перестало битися серце мешканця села Пісочне Поворської громади Ярослава Потолкова.
Про це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.
Ярослава Дмитровича Потолкова у січні 2023 року мобілізували для захисту України у російсько-українській війні. У складі 33-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Запорізькому напрямку.
У померлого захисника залишилася дружина та двоє дітей.
Поховають Ярослава Потолкова у рідному селі Пісочне. Про час поховання буде повідомлено додатково.
«Вічна пам'ять захиснику, щирі співчуття родині…» - повідомили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.
Ярослава Дмитровича Потолкова у січні 2023 року мобілізували для захисту України у російсько-українській війні. У складі 33-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Запорізькому напрямку.
У померлого захисника залишилася дружина та двоє дітей.
Поховають Ярослава Потолкова у рідному селі Пісочне. Про час поховання буде повідомлено додатково.
«Вічна пам'ять захиснику, щирі співчуття родині…» - повідомили у громаді.
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