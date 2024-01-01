Зупинилося серце Героя Ярослава Потолкова з Волині

Зупинилося серце Героя Ярослава Потолкова з Волині
На 47-му році життя перестало битися серце мешканця села Пісочне Поворської громади Ярослава Потолкова.

Про це у фейсбуці повідомляє Поворська громада.

Ярослава Дмитровича Потолкова у січні 2023 року мобілізували для захисту України у російсько-українській війні. У складі 33-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Запорізькому напрямку.

У померлого захисника залишилася дружина та двоє дітей.

Поховають Ярослава Потолкова у рідному селі Пісочне. Про час поховання буде повідомлено додатково.

«Вічна пам'ять захиснику, щирі співчуття родині…» - повідомили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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