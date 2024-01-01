Єгері із ЗСУ отримали партію допомоги з Луцька

Єгері із ЗСУ отримали партію допомоги з Луцька
Для потреб військових єгерів Луцька міськрада передала чималу партію допомоги.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.

Сьогодні, 27 лютого, для потреб бійців військової частини А7052, які виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, передано десять обігрівачів Zibro RS-3022.
Єгері із ЗСУ отримали партію допомоги з Луцька

Також допомогу отримали бійці третього єгерського батальйону військової частини А4056. Їм передано квадрокоптер DJI MAVIC 3T Enterprice (Thermal).
Єгері із ЗСУ отримали партію допомоги з Луцька

Тим часом представникам військової частини А4100 спрямовано дві потужні лазерні указки, два пошукових прожектори Bandera Flashlight, два супутникових модеми Starlink, три тепловізійних приціли ATN MARS, а також по два квадрокоптери DJI MAVIC 3T Enterprice (Thermal) та DJI MAVIC 3T Enterprice.

Єгері із ЗСУ отримали партію допомоги з Луцька
Єгері із ЗСУ отримали партію допомоги з Луцька


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Теги: допомога, ЗСУ
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