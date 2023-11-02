Сільрада під Луцьком незаконно привласнила землю «Укрзалізниці»

Після втручання прокуратури на Волині повернуто в державну власність землі «Укрзалізниці» вартістю 1,5 мільярда гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської ОВА до Боратинської сільської ради Луцького району, скасовано реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку площею понад 90 га, вартістю 1,5 млрд грн, яка перебуває у постійному користуванні Акціонерного товариства «Українська залізниця».Прокурори з’ясували, що землі, які перебували у користуванні «Укрзалізниці», органом місцевого самоврядування у 2020 році булиЦе спричиняло ризики незаконного розпорядження землями транспорту, загрожувало збереженню залізничного покриття у належному стані та забезпеченню потреб у пасажирських і вантажних перевезеннях.У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави.Рішення суду виконане.