Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів

Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

"Сьогодні, 27 лютого з 17:30 до 18:00 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Хмелів Володимирського району. Ситуація планова. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, вибухи, сапери
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