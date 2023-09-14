Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.



"Сьогодні, 27 лютого з 17:30 до 18:00 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Хмелів Володимирського району. Ситуація планова. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині."Сьогодні, 27 лютого з 17:30 до 18:00 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Хмелів Володимирського району. Ситуація планова. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

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