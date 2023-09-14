Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 17:01
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні, 27 лютого з 17:30 до 18:00 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Хмелів Володимирського району. Ситуація планова. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні, 27 лютого з 17:30 до 18:00 волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Розмінування відбудеться на спеціальному майданчику біля села Хмелів Володимирського району. Ситуація планова. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.
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