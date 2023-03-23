ЗСУ відійшли ще від від двох сіл під Авдіївкою

ЗСУ відійшли ще від від двох сіл під Авдіївкою
Українські підрозділи здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове, що під Авдіївкою на Донеччині.

Про це повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в етері телемаратону, пише Громадське.

За його словами, запеклі бої за Сєверне тривали протягом учорашнього вечора та ночі проти 27 лютого. Росіяни зазнали там великих втрат, каже Лиховій.

До початку повномасштабної війни у цих двох захоплених селах загалом проживало до ста людей. Речник угруповання військ також зазначив, що останнім часом росіяни збільшили чисельність штурмових груп — тепер це групи розміром до взводу, а подекуди навіть роти.

Раніше про те, що росіяни окупували Степове й Сєверне повідомили аналітики DeepState. Також, за їхніми даними, ворог просунувся біля населених пунктів Орлівка, Бердичі та Тоненьке.

Що передувало?

Напередодні підрозділи ЗСУ також відійшли від села Ласточкине біля Авдіївки. Напередодні повідомляли, що українські підрозділи зайняли позиції на західній околиці населеного пункту.

Тоді повідомляли, що українські війська організують оборону біля сіл Орлівка, Тоненьке та Бердичі, щоб не допустити подальше просування росіян у західному напрямку.

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Теги: Авдіївка, села, ЗСУ
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