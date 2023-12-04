Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»

Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»
Працівники СБУ та Нацполіції викрили молодиків з Київщини, які записали відео з гаслами «кадирівців».

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» встановили особи та місцеперебування мешканців Київщини, які поширили відео на підтримку країни-агресора.
Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»

Мова йде про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова.
Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»

Провокативні вислови молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в одному з популярних месенджерів.

За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео.
Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»

Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла.

Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.
Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»

Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ збили другий за день Су-34
Сьогодні, 16:27
Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»
Сьогодні, 16:12
На Волині через оборудку командира полонена військова втратила мільйон
Сьогодні, 16:10
«Біля хати виявили одразу 5 мін»: будні волинських вибухотехніків на Херсонщині
Сьогодні, 15:56
ЗМІ: УПЦ (МП) у Луцьку тисне на священників за вступ до «Софійського братства»
Сьогодні, 15:41
Схожі новини
Малюк прокоментував скандал навколо департаменту СБУ Малюк прокоментував скандал навколо департаменту СБУ
06 лютий, 17:02
40-річний киянин скоригував ракетний удар по столиці напередодні 2023 року, – СБУ 40-річний киянин скоригував ракетний удар по столиці напередодні 2023 року, – СБУ
04 грудень, 2023, 10:41
Викладач чернігівського вишу «полював» на Patriot та фотографував наслідки «прильотів» по Києву, – СБУ Викладач чернігівського вишу «полював» на Patriot та фотографував наслідки «прильотів» по Києву, – СБУ
13 листопад, 2023, 10:32
СБУ: ексзаступник міністра оборони розтратив мільярд гривень СБУ: ексзаступник міністра оборони розтратив мільярд гривень
06 листопад, 2023, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ збили другий за день Су-34
Сьогодні, 16:27
 0
Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»
Сьогодні, 16:12
 0
На Волині через оборудку командира полонена військова втратила мільйон
Сьогодні, 16:10
 0
«Біля хати виявили одразу 5 мін»: будні волинських вибухотехніків на Херсонщині
Сьогодні, 15:56
 0
Як обрати кваліфікованого психотерапевта онлайн: критерії та поради щодо вибору професіонала*
Сьогодні, 15:56
 0
Медіа
відео
1/8