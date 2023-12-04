Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»

Працівники СБУ та Нацполіції викрили молодиків з Київщини, які записали відео з гаслами «кадирівців».Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» встановили особи та місцеперебування мешканців Київщини, які поширили відео наМова йде про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонівПровокативні вислови молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в одному з популярних месенджерів.За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео.Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла.Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.