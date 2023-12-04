Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»
Сьогодні, 16:12
Працівники СБУ та Нацполіції викрили молодиків з Київщини, які записали відео з гаслами «кадирівців».
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» встановили особи та місцеперебування мешканців Київщини, які поширили відео на підтримку країни-агресора.
Мова йде про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова.
Провокативні вислови молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в одному з популярних месенджерів.
За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео.
Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла.
Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.
Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» встановили особи та місцеперебування мешканців Київщини, які поширили відео на підтримку країни-агресора.
Мова йде про шістьох місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова.
Провокативні вислови молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в одному з популярних месенджерів.
За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео.
Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла.
Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки.
Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ збили другий за день Су-34
Сьогодні, 16:27
Знайшли молодиків, які у Києві стріляли з криком «Ахмат сила»
Сьогодні, 16:12