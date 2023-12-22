В Україні судитимуть одного з лідерів Чечні

За матеріалами СБУ судитимуть очільника парламенту Чечні, який відправляв загони «кадирівців» на війну проти України.Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.Служба безпеки завершила розслідування стосовно голови парламенту Чеченської республіки, який сприяє збройній агресії рф.Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.За даними слідства, з травня 2022 до жовтня 2023 року фігурант виконував вказівкущодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України.За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення «північ-ахмат»», а також батальйони «південь-ахмат», «захід-ахмат» та «схід-ахмат».Згодом ворожі підрозділи включили до складу окупаційних угруповань рф та перекинули до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.Там «кадирівці» беруть участь у репресіях проти цивільного населення, під час яких викрадають людей, що чинять спротив загарбникам.Крім того, протягом липня-листопада 2022 року Даудов неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя.Під час поїздок він зустрічався з ватажками бойовиків та закликав їх до ведення бойових дій проти Сил оборони.Також зловмисник розміщував на власному Телеграм-каналі дописи, де закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова.На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Даудову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);▪️ ⁠ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.