В Україні судитимуть одного з лідерів Чечні
Сьогодні, 17:49
За матеріалами СБУ судитимуть очільника парламенту Чечні, який відправляв загони «кадирівців» на війну проти України.
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки завершила розслідування стосовно голови парламенту Чеченської республіки Магомеда Даудова, який сприяє збройній агресії рф.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, з травня 2022 до жовтня 2023 року фігурант виконував вказівку Кадирова щодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України.
За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення «північ-ахмат»», а також батальйони «південь-ахмат», «захід-ахмат» та «схід-ахмат».
Згодом ворожі підрозділи включили до складу окупаційних угруповань рф та перекинули до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Там «кадирівці» беруть участь у репресіях проти цивільного населення, під час яких викрадають людей, що чинять спротив загарбникам.
Крім того, протягом липня-листопада 2022 року Даудов неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя.
Під час поїздок він зустрічався з ватажками бойовиків та закликав їх до ведення бойових дій проти Сил оборони.
Також зловмисник розміщував на власному Телеграм-каналі дописи, де закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Даудову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
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Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки завершила розслідування стосовно голови парламенту Чеченської республіки Магомеда Даудова, який сприяє збройній агресії рф.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, з травня 2022 до жовтня 2023 року фігурант виконував вказівку Кадирова щодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України.
За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення «північ-ахмат»», а також батальйони «південь-ахмат», «захід-ахмат» та «схід-ахмат».
Згодом ворожі підрозділи включили до складу окупаційних угруповань рф та перекинули до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Там «кадирівці» беруть участь у репресіях проти цивільного населення, під час яких викрадають людей, що чинять спротив загарбникам.
Крім того, протягом липня-листопада 2022 року Даудов неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя.
Під час поїздок він зустрічався з ватажками бойовиків та закликав їх до ведення бойових дій проти Сил оборони.
Також зловмисник розміщував на власному Телеграм-каналі дописи, де закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Даудову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
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