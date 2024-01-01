Аварія знеструмила десятки будинків у Луцьку

Аварія знеструмила десятки будинків у Луцьку
У Луцьку через аварійне знеструмлення без електропостачання опинилися мешканці понад 30 будинків.

Про це в телеграмі повідомляє Суспільне Луцьк.

Понад 30 будинків на вулиці Конякіна у Луцьку сьогодні, 19 січня, опинилися без світла через аварійне знеструмлення.

Як повідомили у Волиньобленерго, подачу електроенергії відновлять орієнтовно о 18:40.

Нагадаємо, раніше на півночі Волині через негоду було знеструмлено деякі лінії електропередач і трансформаторні станції.

Через це без живлення залишилися 11 насосних станцій, які відкачують воду у підтоплених районах області.

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Теги: електроенергія, Волинь
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