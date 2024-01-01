Аварія знеструмила десятки будинків у Луцьку





Про це в телеграмі



Понад 30 будинків на вулиці Конякіна у Луцьку сьогодні, 19 січня, опинилися без світла через аварійне знеструмлення.



Як повідомили у Волиньобленерго, подачу електроенергії відновлять орієнтовно о 18:40.



Нагадаємо, раніше на півночі Волині через негоду було знеструмлено деякі лінії електропередач і трансформаторні станції.



Через це без живлення залишилися 11 насосних станцій, які відкачують воду у підтоплених районах області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через аварійне знеструмлення без електропостачання опинилися мешканці понад 30 будинків.Про це в телеграмі повідомляє Суспільне Луцьк.Понад 30 будинків на вулиці Конякіна у Луцьку сьогодні, 19 січня, опинилися без світла через аварійне знеструмлення.Як повідомили у Волиньобленерго, подачу електроенергії відновлять орієнтовно о 18:40.Нагадаємо, раніше на півночі Волині через негодудеякі лінії електропередач і трансформаторні станції.Через це без живлення, які відкачують воду у підтоплених районах області.

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