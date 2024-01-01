Знеструмлення завадило боротьбі з паводком на півночі Волині
Сьогодні, 17:53
Через негоду у північних районах Волині знеструмлено деякі лінії електропередач. Понад те, без живлення – 11 насосних станцій, які відкачують воду із підтоплених територій.
Про це пише Суспільне.
На півночі Волині через негоду знеструмлено деякі лінії електропередач і трансформаторні станції. Через це без живлення залишилися 11 насосних станцій, які відкачують воду у підтоплених районах області.
"Станом на обід 5 січня немає можливості ввімкнути дев'ять насосних станцій у Камінь-Каширському районі, ще дві — у Ковельському. Працюють енергетики, сподіваємося, що ситуація до кінця дня зміниться", — зазначив заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.
4 січня волинські енергетики повідомили, що через негоду на півночі Волині без світла залишилися 85 населених пунктів.
Станом на вечір, звітували у Волиньобленерго, світло вдалося відновити у 21 населеному пункті. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Станом на ранок 5 січня в області залишався знеструмленим 71 населений пункт, із них 27 без світла частково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
На півночі Волині через негоду знеструмлено деякі лінії електропередач і трансформаторні станції. Через це без живлення залишилися 11 насосних станцій, які відкачують воду у підтоплених районах області.
"Станом на обід 5 січня немає можливості ввімкнути дев'ять насосних станцій у Камінь-Каширському районі, ще дві — у Ковельському. Працюють енергетики, сподіваємося, що ситуація до кінця дня зміниться", — зазначив заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.
4 січня волинські енергетики повідомили, що через негоду на півночі Волині без світла залишилися 85 населених пунктів.
Станом на вечір, звітували у Волиньобленерго, світло вдалося відновити у 21 населеному пункті. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Станом на ранок 5 січня в області залишався знеструмленим 71 населений пункт, із них 27 без світла частково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бійцям на фронт із Волині передали два авто
Сьогодні, 18:25
Знеструмлення завадило боротьбі з паводком на півночі Волині
Сьогодні, 17:53
Волинянин, якого звільнили з російського полону, – уже вдома
Сьогодні, 17:25
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
Сьогодні, 17:07