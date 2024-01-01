Знеструмлення завадило боротьбі з паводком на півночі Волині

Знеструмлення завадило боротьбі з паводком на півночі Волині
Через негоду у північних районах Волині знеструмлено деякі лінії електропередач. Понад те, без живлення – 11 насосних станцій, які відкачують воду із підтоплених територій.

Про це пише Суспільне.

На півночі Волині через негоду знеструмлено деякі лінії електропередач і трансформаторні станції. Через це без живлення залишилися 11 насосних станцій, які відкачують воду у підтоплених районах області.

"Станом на обід 5 січня немає можливості ввімкнути дев'ять насосних станцій у Камінь-Каширському районі, ще дві — у Ковельському. Працюють енергетики, сподіваємося, що ситуація до кінця дня зміниться", — зазначив заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.

4 січня волинські енергетики повідомили, що через негоду на півночі Волині без світла залишилися 85 населених пунктів.

Станом на вечір, звітували у Волиньобленерго, світло вдалося відновити у 21 населеному пункті. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Станом на ранок 5 січня в області залишався знеструмленим 71 населений пункт, із них 27 без світла частково.

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Теги: підтоплення, Волинь
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