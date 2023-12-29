На Волині без світла залишаються понад 70 населених пунктів

На Волині без світла залишаються понад 70 населених пунктів
На Волині через складні погодні умови (налипання мокрого снігу і, як наслідок, повалення дерев) знеструмлено понад 70 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомило Волиньобленерго.

Станом на 09:00 сьогодні, 5 січня, знеструмлено:

- 71 населений пункт (44 повністю, 27 частково);
- 6 повітряних ліній 10 кВ (12 повністю, 4 частково);
- 193 трансформаторних підстанцій.

Найбільше знеструмлень енергетики зафіксували у зоні обслуговування Ратнівської та Любешівської філій.

Електромонтери одинадцяти аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, щоб у стислі терміни відновити пошкоджені мережі.


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Теги: електроенергія, Волинь
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