На Волині без світла залишаються понад 70 населених пунктів
Сьогодні, 11:11
На Волині через складні погодні умови (налипання мокрого снігу і, як наслідок, повалення дерев) знеструмлено понад 70 населених пунктів.
Про це в телеграмі повідомило Волиньобленерго.
Станом на 09:00 сьогодні, 5 січня, знеструмлено:
- 71 населений пункт (44 повністю, 27 частково);
- 6 повітряних ліній 10 кВ (12 повністю, 4 частково);
- 193 трансформаторних підстанцій.
Найбільше знеструмлень енергетики зафіксували у зоні обслуговування Ратнівської та Любешівської філій.
Електромонтери одинадцяти аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, щоб у стислі терміни відновити пошкоджені мережі.
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Про це в телеграмі повідомило Волиньобленерго.
Станом на 09:00 сьогодні, 5 січня, знеструмлено:
- 71 населений пункт (44 повністю, 27 частково);
- 6 повітряних ліній 10 кВ (12 повністю, 4 частково);
- 193 трансформаторних підстанцій.
Найбільше знеструмлень енергетики зафіксували у зоні обслуговування Ратнівської та Любешівської філій.
Електромонтери одинадцяти аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, щоб у стислі терміни відновити пошкоджені мережі.
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