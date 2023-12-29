На Волині без світла залишаються понад 70 населених пунктів

знеструмлено понад 70 населених пунктів.



Про це в телеграмі повідомило Волиньобленерго.



Станом на 09:00 сьогодні, 5 січня, знеструмлено:



- 71 населений пункт (44 повністю, 27 частково);

- 6 повітряних ліній 10 кВ (12 повністю, 4 частково);

- 193 трансформаторних підстанцій.



Найбільше знеструмлень енергетики зафіксували у зоні обслуговування Ратнівської та Любешівської філій.



Електромонтери одинадцяти аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, щоб у стислі терміни відновити пошкоджені мережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині через складні погодні умови (налипання мокрого снігу і, як наслідок, повалення дерев)понад 70 населених пунктів.Про це в телеграмі повідомило Волиньобленерго.Станом на 09:00 сьогодні, 5 січня, знеструмлено:- 71 населений пункт (44 повністю, 27 частково);- 6 повітряних ліній 10 кВ (12 повністю, 4 частково);- 193 трансформаторних підстанцій.Найбільше знеструмлень енергетики зафіксували у зоні обслуговування Ратнівської та Любешівської філій.Електромонтери одинадцяти аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, щоб у стислі терміни відновити пошкоджені мережі.

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