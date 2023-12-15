У Луцьку 35-річний водій на пішохідному переході збив пенсіонерку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Постраждала переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



Жінку госпіталізували у відділення травматології.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 січня на вулиці Глушець у Луцьку 35-річний рівнянин, керуючи автомобілем Audi – A4, здійснив наїзд на 66-річну пенсіонерку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Постраждала переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Жінку госпіталізували у відділення травматології.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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