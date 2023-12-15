У Луцьку 35-річний водій на пішохідному переході збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:50
4 січня на вулиці Глушець у Луцьку 35-річний рівнянин, керуючи автомобілем Audi – A4, здійснив наїзд на 66-річну пенсіонерку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Постраждала переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Жінку госпіталізували у відділення травматології.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Постраждала переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Жінку госпіталізували у відділення травматології.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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