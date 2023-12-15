У Луцьку 35-річний водій на пішохідному переході збив пенсіонерку

У Луцьку 35-річний водій на пішохідному переході збив пенсіонерку
4 січня на вулиці Глушець у Луцьку 35-річний рівнянин, керуючи автомобілем Audi – A4, здійснив наїзд на 66-річну пенсіонерку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Постраждала переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Жінку госпіталізували у відділення травматології.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
У Луцьку 35-річний водій на пішохідному переході збив пенсіонерку

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, жінка
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