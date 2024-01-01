Посилення перевірок на кордоні: у ДПСУ назвали причину





Про це розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник ДПСУ Андрій Демченко, передає



«Норми щодо перетину кордону залишились такі, як і раніше. Але на прикордонників покладено відповідальність ретельно перевіряти умови виїзду. Бо, на жаль, за останній час ми бачимо збільшення кількості підробних сфальшованих документів. А також не відповідність мети поїздки, яка прописана», - сказав речник.



Він зауважив, що люди нехтуюсь прописаним і їдуть з іншою метою. Це стосується й осіб, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, або для перевезення гуманітарних вантажів.



«Коли ретельно розбираємось, досить часто виявляється, що мета виїзду не відповідає прописаному», - уточнив він.



Демченко повідомив, що за 11 місяців минулого року на кордоні було виявлено майже 3 тисячі підроблених документів. «Тому перевірки стали більш ретельними. Якщо особа надає документи, які підтверджують категорію, кому дозволено перетинати кордон, то, звісно, що прикордонники пропускають», - сказав він.



Як повідомлялось, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листа до Держприкордонслужби з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян для перетину кордону, а також правові підстави такої вимоги. Він нагадав, що 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги. Причиною називається посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон. Також повідомлялося, що від громадян вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники посилили контроль на виїзд чоловіків, зокрема, через велику кількість сфальшованих документів: за минулий рік їх виявлено близько 3 тисяч.Про це розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ «Норми щодо перетину кордону залишились такі, як і раніше. Але на прикордонників покладено відповідальність ретельно перевіряти умови виїзду. Бо, на жаль, за останній час ми бачимо збільшення кількості підробних сфальшованих документів. А також не відповідність мети поїздки, яка прописана», - сказав речник.Він зауважив, що люди нехтуюсь прописаним і їдуть з іншою метою. Це стосується й осіб, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, або для перевезення гуманітарних вантажів.«Коли ретельно розбираємось, досить часто виявляється, що мета виїзду не відповідає прописаному», - уточнив він.Демченко повідомив, що за 11 місяців минулого року на кордоні було виявлено майже 3 тисячі підроблених документів. «Тому перевірки стали більш ретельними. Якщо особа надає документи, які підтверджують категорію, кому дозволено перетинати кордон, то, звісно, що прикордонники пропускають», - сказав він.Як повідомлялось, Уповноважений Верховної Ради з прав людининаправив листа до Держприкордонслужби з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян для перетину кордону, а також правові підстави такої вимоги. Він нагадав, що 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги. Причиною називається посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон. Також повідомлялося, що від громадян вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.

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