США допомагатимуть Україні, але не на рівні двох минулих років, – Держдеп





Про це Метью Міллер на брифінгу, пише "Європейська правда".



"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", - йдеться в повідомленні.



За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.



"Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили", – наголосив Міллер.



Раніше у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу.Про це повідомив речник Державного департаментуна брифінгу, пише "Європейська правда"."Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", - йдеться в повідомленні.За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння."Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили", – наголосив Міллер.Раніше у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

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