США допомагатимуть Україні, але не на рівні двох минулих років, – Держдеп
Сьогодні, 10:10
США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу.
Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу, пише "Європейська правда".
"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", - йдеться в повідомленні.
За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.
"Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили", – наголосив Міллер.
Раніше у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
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Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу, пише "Європейська правда".
"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", - йдеться в повідомленні.
За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.
"Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили", – наголосив Міллер.
Раніше у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
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