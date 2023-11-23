Обом уже понад 80 років: у Луцьку зареєстрували незвичний шлюб
Сьогодні, 09:40
У луцькому ЦНАПі зареєстрували незвичний шлюб - надто щемливий і трепетний. Марії Іванівні та Миколі Євтихійовичу - уже понад 80 років, тридцять з яких вони живуть разом.
Про це повідомили у луцькому ЦНАПі.
"Тепер у зрілому віці зареєстрували сім’ю. Та причина - не з радісних. Марія Іванівна потребує особливої турботи і догляду, тому Микола Євтихійович хоче забезпечити їй це. Але і сам потребує допомоги", - йдеться в повідомленні.
Голова обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Валентин Добрянський, який впродовж 30-ти років дружить з “молодятами” стверджує, що уже півроку допомагає їм стати подружжям і влаштувати спільне життя у спеціалізованій установі.
“Це люди вищого ґатунку, котрі беруть величезну відповідальність на себе - піклуватися один про одного, наскільки це можливо, - розповів друг новоспеченої сім’ї. - Але їм самим це дуже важко робити. Тому потребують влаштування у геріатричний пансіонат".
"Попри поважний вік та чималий стаж спільного життя пара була у дуже піднесено урочистому настрої - відчувалася вага події для кожного з них. Ніжність, турбота, любов, відданість відчувалися у кожному русі і погляді. Щиро бажаємо Марії Іванівні та Миколі Євтихійовичу здоров’я, сили і терпіння! Хай доля дарує щасливі хвилини разом у розумінні та турботі один про одного", - наголошують у луцькому ЦНАПі.
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Про це повідомили у луцькому ЦНАПі.
"Тепер у зрілому віці зареєстрували сім’ю. Та причина - не з радісних. Марія Іванівна потребує особливої турботи і догляду, тому Микола Євтихійович хоче забезпечити їй це. Але і сам потребує допомоги", - йдеться в повідомленні.
Голова обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Валентин Добрянський, який впродовж 30-ти років дружить з “молодятами” стверджує, що уже півроку допомагає їм стати подружжям і влаштувати спільне життя у спеціалізованій установі.
“Це люди вищого ґатунку, котрі беруть величезну відповідальність на себе - піклуватися один про одного, наскільки це можливо, - розповів друг новоспеченої сім’ї. - Але їм самим це дуже важко робити. Тому потребують влаштування у геріатричний пансіонат".
"Попри поважний вік та чималий стаж спільного життя пара була у дуже піднесено урочистому настрої - відчувалася вага події для кожного з них. Ніжність, турбота, любов, відданість відчувалися у кожному русі і погляді. Щиро бажаємо Марії Іванівні та Миколі Євтихійовичу здоров’я, сили і терпіння! Хай доля дарує щасливі хвилини разом у розумінні та турботі один про одного", - наголошують у луцькому ЦНАПі.
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