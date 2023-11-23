Обом уже понад 80 років: у Луцьку зареєстрували незвичний шлюб

Обом уже понад 80 років: у Луцьку зареєстрували незвичний шлюб
У луцькому ЦНАПі зареєстрували незвичний шлюб - надто щемливий і трепетний. Марії Іванівні та Миколі Євтихійовичу - уже понад 80 років, тридцять з яких вони живуть разом.

Про це повідомили у луцькому ЦНАПі.

"Тепер у зрілому віці зареєстрували сім’ю. Та причина - не з радісних. Марія Іванівна потребує особливої турботи і догляду, тому Микола Євтихійович хоче забезпечити їй це. Але і сам потребує допомоги", - йдеться в повідомленні.

Голова обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Валентин Добрянський, який впродовж 30-ти років дружить з “молодятами” стверджує, що уже півроку допомагає їм стати подружжям і влаштувати спільне життя у спеціалізованій установі.

“Це люди вищого ґатунку, котрі беруть величезну відповідальність на себе - піклуватися один про одного, наскільки це можливо, - розповів друг новоспеченої сім’ї. - Але їм самим це дуже важко робити. Тому потребують влаштування у геріатричний пансіонат".
Обом уже понад 80 років: у Луцьку зареєстрували незвичний шлюб

"Попри поважний вік та чималий стаж спільного життя пара була у дуже піднесено урочистому настрої - відчувалася вага події для кожного з них. Ніжність, турбота, любов, відданість відчувалися у кожному русі і погляді. Щиро бажаємо Марії Іванівні та Миколі Євтихійовичу здоров’я, сили і терпіння! Хай доля дарує щасливі хвилини разом у розумінні та турботі один про одного", - наголошують у луцькому ЦНАПі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ЦНАП, одруження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США допомагатимуть Україні, але не на рівні двох минулих років, – Держдеп
Сьогодні, 10:10
Волинські сапери повернулись з Донеччини. ВІДЕО
Сьогодні, 09:51
Обом уже понад 80 років: у Луцьку зареєстрували незвичний шлюб
Сьогодні, 09:40
Росія вже застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети, – Білий дім
Сьогодні, 09:20
Захисники за добу знищили ще 790 російських окупантів
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги
23 листопад, 2023, 10:00
У луцькому ЦНАПі відвідувачі плетуть маскувальні сітки для військових У луцькому ЦНАПі відвідувачі плетуть маскувальні сітки для військових
21 жовтень, 2023, 16:48
На даху ЦНАПу у Луцьку встановлюють сонячні панелі На даху ЦНАПу у Луцьку встановлюють сонячні панелі
29 червень, 2023, 17:35
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
14 лютий, 2023, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 35-річний водій на пішохідному переході збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:50
 0
Посилення перевірок на кордоні: у ДПСУ назвали причину
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині під колесами автомобіля загинув 14-річний хлопець
Сьогодні, 10:25
 0
США допомагатимуть Україні, але не на рівні двох минулих років, – Держдеп
Сьогодні, 10:10
 0
6 важливих аспектів при виборі ділянки під модульний будинок*
Сьогодні, 09:58
 0
Медіа
відео
1/8