Захисники за добу знищили ще 790 російських окупантів

Захисники за добу знищили ще 790 російських окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 790 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько/ about 363070 (+790) осіб,

– танків - 6011 (+9),

– бойових броньованих машин - 11142 (+14),

– артилерійських систем - 8604 (+30),

– РСЗВ - 949 (+2),

– засоби ППО - 631 (+1),

– літаків - 329 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18),

– крилаті ракети - 1786 (+1),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн -11463 (+40),

– спеціальна техніка - 1313 (+9).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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