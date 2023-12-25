Захисники за добу знищили ще 790 російських окупантів
Сьогодні, 09:10
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 790 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько/ about 363070 (+790) осіб,
– танків - 6011 (+9),
– бойових броньованих машин - 11142 (+14),
– артилерійських систем - 8604 (+30),
– РСЗВ - 949 (+2),
– засоби ППО - 631 (+1),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18),
– крилаті ракети - 1786 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн -11463 (+40),
– спеціальна техніка - 1313 (+9).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько/ about 363070 (+790) осіб,
– танків - 6011 (+9),
– бойових броньованих машин - 11142 (+14),
– артилерійських систем - 8604 (+30),
– РСЗВ - 949 (+2),
– засоби ППО - 631 (+1),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18),
– крилаті ракети - 1786 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн -11463 (+40),
– спеціальна техніка - 1313 (+9).
Дані уточнюються.
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