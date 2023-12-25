Захисники за добу знищили ще 790 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько/ about 363070 (+790) осіб,



– танків - 6011 (+9),



– бойових броньованих машин - 11142 (+14),



– артилерійських систем - 8604 (+30),



– РСЗВ - 949 (+2),



– засоби ППО - 631 (+1),



– літаків - 329 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18),



– крилаті ракети - 1786 (+1),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн -11463 (+40),



– спеціальна техніка - 1313 (+9).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники ліквідували ще 790 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько/ about 363070 (+790) осіб,– танків - 6011 (+9),– бойових броньованих машин - 11142 (+14),– артилерійських систем - 8604 (+30),– РСЗВ - 949 (+2),– засоби ППО - 631 (+1),– літаків - 329 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18),– крилаті ракети - 1786 (+1),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн -11463 (+40),– спеціальна техніка - 1313 (+9).Дані уточнюються.

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