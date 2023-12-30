Курс валют у Луцьку на 5 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.00, а продають за 42.70.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.43, а продають за 9.80.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 січня готівковий курс долара становить 38.63, продають його за 39.20.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.00, а продають за 42.70.Щодо польського злотого, то його купують за 9.43, а продають за 9.80.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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