Курс валют у Луцьку на 5 січня

Курс валют у Луцьку на 5 січня
5 січня готівковий курс долара становить 38.63, продають його за 39.20.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.00, а продають за 42.70.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.43, а продають за 9.80.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вже застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети, – Білий дім
Сьогодні, 09:20
Захисники за добу знищили ще 790 російських окупантів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:00
Минулої доби росія завдала 7 ракетних та 36 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
У Луцьку діти колядували та посівали, щоб зібрати гроші для воїнів з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 4 січня Курс валют у Луцьку на 4 січня
04 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 3 січня Курс валют у Луцьку на 3 січня
03 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 2 січня Курс валют у Луцьку на 2 січня
02 січень, 09:40
Курс валют у Луцьку на 30 грудня Курс валют у Луцьку на 30 грудня
30 грудень, 2023, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вже застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети, – Білий дім
Сьогодні, 09:20
 0
Захисники за добу знищили ще 790 російських окупантів
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Минулої доби росія завдала 7 ракетних та 36 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
 0
У Луцьку діти колядували та посівали, щоб зібрати гроші для воїнів з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8