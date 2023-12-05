У Луцьку діти колядували та посівали, щоб зібрати гроші для воїнів з Волині. ВІДЕО

У Луцьку діти колядували та посівали, щоб зібрати гроші для воїнів з Волині. ВІДЕО
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбувся благодійний концерт "Коляда від дітей Небесного легіону".

25 дітей, батьки яких загинули в боях за Україну або зникли безвісти, колядували, посівали, віншували з різдвяними святами та Новим роком. Як розповів Суспільному організатор благодійної коляди, керівник волонтерського руху "Меценати для солдата" Руслан Теліпський, діти збирали гроші для 14-тої окремої механізованої бригади, аби придбати квадроцикли для евакуації поранених бійців.

"Так як ми опікуємося цими дітками, нам дуже приємно, що вони самі ініціюють благодійну коляду, щоби в благодійних цілях підтримати наших волинських хлопців на передовій", — сказав волонтер.

Вперше колядувала з "Дітьми Небесного Легіону" 17-річна лучанка Анна Лук’янчук, яка виконала український "Щедрик". Її тато Олег Лук’янчук, військовослужбовець 14 ОМБр, рік тому загинув на Куп’янському напрямку.

"Дуже сильно сумую, і досі не можу прийняти того, що його вже немає. Я хотіла долучитися, допомогти зібрати гроші, бо я розумію наскільки зараз це важливо", — сказала школярка.

Декілька років поспіль бере участь у благодійній коляді донька загиблого військового Сергія Смірнова. Зі слів Аліни Смірнової, її тато загинув 2014-го під Іловайськом.

Ліворуч — Сергій Смірнов із родиною. Фото з архіву родини Смірнових
"Він був військовий, до пенсії залишалося буквально кілька місяців, дуже любив військову справу. Я вважаю, що треба підтримувати наші українські традиції. Ми допомагаємо зібрати кошти на потреби наших воїнів", — каже дівчина.

Дружина загиблого Сергія Смірнова Ірина зазначила, що кожного разу, коли діти колядують або щедрують, мами й дружини полеглих воїнів несуть традиційну страву на Різдво — кутю.

Керівниця обласної бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова розповіла, що благодійну коляду в книгозбірні проводять четвертий рік поспіль.

"Бібліотека — це таке громадське місце, місце для своїх громадян, тим більше таких активних, а діти-підлітки — це саме наша аудиторія, за яку ми повинні дбати, вони формують Україну, і майбутнє України залежить саме від них", — додала директорка бібліотеки.

Упродовж дня, зазначив організатор Руслан Теліпський, "Діти Небесного легіону" колядували і посівали у 15 організаціях, які запрошували дітей.


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Теги: Волинь, Луцьк, волонтерство, ЗСУ, допомога, благодійність
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