Найбільша група Європарламенту закликала Німеччину передати Україні ракети Taurus

Манфред Вебер вважає "давно назрілим" надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.



Про це Вебер сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє



Німецький євродепутат долучився до закликів інших політиків надати Україні адекватну військову допомогу та озброєння у зв'язку з останніми масованими ракетними обстрілами РФ.



"Подальша підтримка, така як постачання німецьких ракет Taurus, давно назріла", – вважає він.



На думку Вебера, "стратегія дозволити Україні воювати, але не зробити її достатньо сильною, щоб перемогти, була б цинічною". Тому він зажадав від західних союзників "підтримати Україну найкращим чином", позаяк вона "веде свою битву за свободу і повинна перемогти".



Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала дати Україні ракети Taurus.



Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".



У листопаді глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявляв, що ракети Taurus навряд чи кардинально вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.

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