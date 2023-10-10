Найбільша група Європарламенту закликала Німеччину передати Україні ракети Taurus

Найбільша група Європарламенту закликала Німеччину передати Україні ракети Taurus
Президент Європейської народної партії – ключового міжпартійного об’єднання ЄС – Манфред Вебер вважає "давно назрілим" надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Про це Вебер сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Німецький євродепутат долучився до закликів інших політиків надати Україні адекватну військову допомогу та озброєння у зв'язку з останніми масованими ракетними обстрілами РФ.

"Подальша підтримка, така як постачання німецьких ракет Taurus, давно назріла", – вважає він.

На думку Вебера, "стратегія дозволити Україні воювати, але не зробити її достатньо сильною, щоб перемогти, була б цинічною". Тому він зажадав від західних союзників "підтримати Україну найкращим чином", позаяк вона "веде свою битву за свободу і повинна перемогти".

Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала дати Україні ракети Taurus.

Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

У листопаді глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявляв, що ракети Taurus навряд чи кардинально вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Taurus, війна, Україна, Німеччина, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найбільша група Європарламенту закликала Німеччину передати Україні ракети Taurus
Сьогодні, 07:32
Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами
Сьогодні, 05:28
Як прибрати російський контент з пошуку Google та в YouTube. ІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 03:42
Довгих пауз між обмінами полонених більше не повинно бути, – ГУР МО
Сьогодні, 02:17
Українська компанія постачала в росію засоби тактичної медицини
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Німеччина передасть Україні Patriot, IRIS-T, гармати Gepard і танки Leopard Німеччина передасть Україні Patriot, IRIS-T, гармати Gepard і танки Leopard
10 жовтень, 2023, 22:35
Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України
02 жовтень, 2023, 23:29
Уряд Німеччини планує вдвічі урізати фінансування допомоги біженцям, – Reuters Уряд Німеччини планує вдвічі урізати фінансування допомоги біженцям, – Reuters
26 вересень, 2023, 01:14
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро
19 вересень, 2023, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найбільша група Європарламенту закликала Німеччину передати Україні ракети Taurus
Сьогодні, 07:32
 0
Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами
Сьогодні, 05:28
 0
Як прибрати російський контент з пошуку Google та в YouTube. ІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 03:42
 0
Довгих пауз між обмінами полонених більше не повинно бути, – ГУР МО
Сьогодні, 02:17
 0
Українська компанія постачала в росію засоби тактичної медицини
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8