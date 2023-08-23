Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами





Про це йдеться на сторінці музею у фейсбуці.



У музей передали державний прапор України з автографами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного та начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Олександровича Шаптали.



Крім того, Валерій Залужний передав музею комплект відзнак Головнокомандуючого ЗСУ із особистим підписом. Передачу здійснив полковник ЗСУ у відставці Віталій Хацановський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У філію Національного військово-історичного музею України - Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки передали нові експонати.Про це йдеться на сторінці музею у фейсбуці.У музей передали державний прапор України з автографами Головнокомандувача ЗСУта начальника Генерального штабу ЗСУКрім того, Валерій Залужний передав музею комплект відзнак Головнокомандуючого ЗСУ із особистим підписом. Передачу здійснив полковник ЗСУ у відставці

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