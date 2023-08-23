Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами

Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами
У філію Національного військово-історичного музею України - Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки передали нові експонати.

Про це йдеться на сторінці музею у фейсбуці.

У музей передали державний прапор України з автографами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного та начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Олександровича Шаптали.
Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами

Крім того, Валерій Залужний передав музею комплект відзнак Головнокомандуючого ЗСУ із особистим підписом. Передачу здійснив полковник ЗСУ у відставці Віталій Хацановський.

Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами
Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами
Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами

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Теги: Волинь, Луцьк, музей, прапор, експозиція
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