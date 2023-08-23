Прапор із підписом Залужного: луцький музей поповнився новими експонатами
Сьогодні, 05:28
У філію Національного військово-історичного музею України - Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки передали нові експонати.
Про це йдеться на сторінці музею у фейсбуці.
У музей передали державний прапор України з автографами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного та начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Олександровича Шаптали.
Крім того, Валерій Залужний передав музею комплект відзнак Головнокомандуючого ЗСУ із особистим підписом. Передачу здійснив полковник ЗСУ у відставці Віталій Хацановський.
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Про це йдеться на сторінці музею у фейсбуці.
У музей передали державний прапор України з автографами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного та начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Олександровича Шаптали.
Крім того, Валерій Залужний передав музею комплект відзнак Головнокомандуючого ЗСУ із особистим підписом. Передачу здійснив полковник ЗСУ у відставці Віталій Хацановський.
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