Як прибрати російський контент з пошуку Google та в YouTube. ІНСТРУКЦІЯ





Боротися з цим можна, як за допомогою налаштувань, так і формування нових звичок



Як відключити російські сайти з пошуку Google

Для початку внесіть зміни в інтерфейс вашого облікового запису Google.



1. Натисніть на іконку вашого Google Account у правому верхньому куті та виберіть розділ "Управління акаунтом".



2. Далі перейдіть у розділ "Персональна інформація" та прокрутіть сторінку до самого низу. Ви побачите пункт "Бажані мови".



3. Оберіть "Українську мову" як основну. Зверніть увагу на підпункт "Інші мови". Часто саме там збережена "Російська". Натисніть на кошик, щоб видалити її й звідти.



У компанії обіцяють, що після цього ви будете бачити менше контенту російською в Google сервісах. Зміни ви відчуєте не одразу, системі буде потрібен деякий час, щоб адаптувати видачу під ваші нові налаштування.



Наступний етап – змінити налаштування вашого браузера.



1. В Google Chrome на панелі вгорі оберіть розділ "Профілі" та натисніть "Редагувати".



2. У вертикальному меню зліва ви можете знайти розділ "Мови". Там є пункт "Вибрані мови". Тут ви можете налаштувати, якими мовами відображатиметься вміст вебсайтів, коли це можливо.



3. Також експерти радять почистити браузер – видалити кеш та історію пошуку.



Наостанок – проявіть наполегливість у тому, щоб змінити свої цифрові звички. Не переходьте за інерцією на сторінки російських сайтів навіть, якщо бачите їх у перших рядках пошуку. Алгоритмам Google знадобиться деякий час, щоб зрозуміти – контент країни-ворога вас більше не цікавить. Таким чином система перестане вам його рекомендувати.



Поки алгоритми не запрацювали – експерти радять ще одну хитрість. Додайте до пошукового запиту символ "-ru". Тоді Google відфільтрує всі домени, які закінчуються на .ru.



Як заблокувати російський контент в YouTube

Нові налаштування облікового запису Google та браузера, на жаль, не розповсюджуються на YouTube. Щоб алгоритми відеосервісу запрацювали проти російського контенту, треба продемонструвати йому свої сталі звички.



1. Не дивіться російські відео. Якщо це потрібно у справі, наприклад, для дослідження – вийдіть на деякий час зі свого акаунту.



2. Зайдіть в історію облікового запису YouTube та видаліть російський контент з історії перегляду й пошуків.



3. Переконайтеся, що серед ваших підписок немає російських каналів, на які ви підписалися в далекі довоєнні часи.



4. Якщо ви побачите російський контент на YouTube – позначте його як нецікавий та/або заблокуйте цей канал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці продовжують бачити російський контент у пошуковій видачі Google і рекомендаціях YouTube, який належить тій самій компанії.Боротися з цим можна, як за допомогою налаштувань, так і формування нових звичок Liga.Tech розповідає, як відключити російські сайти з пошуку Google і заблокувати російський контент в YouTube.Для початку внесіть зміни в інтерфейс вашого облікового запису Google.1. Натисніть на іконку вашого Google Account у правому верхньому куті та виберіть розділ "Управління акаунтом".2. Далі перейдіть у розділ "Персональна інформація" та прокрутіть сторінку до самого низу. Ви побачите пункт "Бажані мови".3. Оберіть "Українську мову" як основну. Зверніть увагу на підпункт "Інші мови". Часто саме там збережена "Російська". Натисніть на кошик, щоб видалити її й звідти.У компанії обіцяють, що після цього ви будете бачити менше контенту російською в Google сервісах. Зміни ви відчуєте не одразу, системі буде потрібен деякий час, щоб адаптувати видачу під ваші нові налаштування.1. В Google Chrome на панелі вгорі оберіть розділ "Профілі" та натисніть "Редагувати".2. У вертикальному меню зліва ви можете знайти розділ "Мови". Там є пункт "Вибрані мови". Тут ви можете налаштувати, якими мовами відображатиметься вміст вебсайтів, коли це можливо.3. Також експерти радять почистити браузер – видалити кеш та історію пошуку.Наостанок – проявіть наполегливість у тому, щоб змінити свої цифрові звички. Не переходьте за інерцією на сторінки російських сайтів навіть, якщо бачите їх у перших рядках пошуку. Алгоритмам Google знадобиться деякий час, щоб зрозуміти – контент країни-ворога вас більше не цікавить. Таким чином система перестане вам його рекомендувати.Поки алгоритми не запрацювали – експерти радять ще одну хитрість. Додайте до пошукового запиту символ "-ru". Тоді Google відфільтрує всі домени, які закінчуються на .ru.Нові налаштування облікового запису Google та браузера, на жаль, не розповсюджуються на YouTube. Щоб алгоритми відеосервісу запрацювали проти російського контенту, треба продемонструвати йому свої сталі звички.1. Не дивіться російські відео. Якщо це потрібно у справі, наприклад, для дослідження – вийдіть на деякий час зі свого акаунту.2. Зайдіть в історію облікового запису YouTube та видаліть російський контент з історії перегляду й пошуків.3. Переконайтеся, що серед ваших підписок немає російських каналів, на які ви підписалися в далекі довоєнні часи.4. Якщо ви побачите російський контент на YouTube – позначте його як нецікавий та/або заблокуйте цей канал.

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