Довгих пауз між обмінами полонених більше не повинно бути, – ГУР МО

Україна веде роботу разом із посередниками для повернення українців із російського полону.Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, - пише ГОРДОН."Є різні форми і методи повернення наших полонених додому, але обмін – основний і найбільш масовий. Із початку повномасштабної війни 2828 українців повернулися додому в результаті обмінів... Україна, звичайно, бореться і не припиняє ні на день роботу над продовженням обмінів, і використовуються різні інструменти, іноді несподівані. Ми можемо згадати приклад <екснардепа від забороненої ОПЗЖ Віктора> Медведчука, коли нам удалося повернути велику кількість своїх. І ось учора відбувся найбільший обмін – 230 українців", – сказав він.За його словами, триває робота над проведенням подальших обмінів спільно з міжнародними посередниками."Ми чекаємо, що довгих пауз, які були в обмінах, не повинно бути", – сказав він.Юсов зазначив, що є категорії полонених, повернення яких більше цікавить Росію, зокрема це офіцерський склад. Пересічні військовослужбовці та мобілізовані з окупованих українських територій її цікавлять менше, сказав він.Як відомо, 17 листопада 2023 року представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявляв, що країна-агресор Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною із серпня 2023 року. Із його слів, росіяни затягують обміни, створюють різні перешкоди. Він нагадав, що останній обмін відбувся 7 серпня, тоді Україна змогла повернути лише 22 осіб.На початку грудня в інтерв'ю Associated Press президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та РФ проводять непублічні обміни військовополоненими, зокрема "прямо на полі бою".3 січня відбувся найбільший із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року обмін військовополоненими, звільнено 230 українців та українок. Додому повернули 130 представників ЗСУ (зокрема 14 тероборонців та 14 представників Військово-морських сил), 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, одного поліцейського і шістьох цивільних – 225 чоловіків і п'ять жінок. 48 військових, яких повернули в Україну, вважали зниклими.У міноборони країни-агресора Росії стверджують, що вони отримали під час обміну 248 військових, а посередником були Об'єднані Арабські Емірати.