Українська компанія постачала в росію засоби тактичної медицини

Служба безпеки України викрила одне із підприємств на Київщині, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до рф.Про це повідомляють на сторінці СБУ.В організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження.За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до рф декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС.При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в росію.На території країни-агресора тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній рф, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ.У подальшому продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України.Також окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави.Як встановило розслідування, для маскування злочинної діяльності власник української компанії займався «розкруткою» власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям.Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки.На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.