Росія вже застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети, – Білий дім

Росія вже застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети, – Білий дім
Нещодавно росія отримала від Північної Кореї кілька балістичних ракет і пускові установки до них. Війська рф уже запустили по Україні це північнокорейське озброєння.

Про це повідомив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, пише Громадське.

За даними адміністрації президента США, 30 грудня 2023 року російські війська вперше запустили принаймні одну із цих балістичних ракет, переданих КНДР, по Україні.

«Здається, вона впала у відкритому полі в Запорізькій області», — зазначив Кірбі.

Вже 2 січня 2024-го росіяни запустили кілька таких балістичних ракет. США досі намагаються зʼясувати наслідки другої атаки ракетами з Північної Кореї.

Кірбі зауважив, що така зброя здатна уражати цілі на відстані 900 км. За його словами, це «значне і тривожне» посилення підтримки росії з боку КНДР.

У Білому домі кажуть, що в обмін на ці ракети Пхеньян очікує надання військової допомоги з рф, зокрема винищувачів, ракет класу «земля — повітря», бронетехніки, засобів та матеріалів для виробництва балістичних ракет, а також інших технологій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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