Волинські сапери повернулись з Донеччини. ВІДЕО

Волинські сапери повернулись з Донеччини. ВІДЕО
На чергування у Луцьку вийшли піротехніки, які напередодні нового року повернулися з Донеччини. На ротацію в зону бойових дій поїхала вже інша група рятувальників.

Як розповів Суспільному керівник відділення піротехнічних робіт Держслужби надзвичайних ситуацій в області Андрій Романчук, група розміновувала ділянку після російських обстрілів.

Завданням піротехніків було знешкодити боєприпаси, розкидані на 3,5 гектара внаслідок вибуху.

"Постійна небезпека, постійні обстріли зі сторони рф, повітряна тривога вмикається пізніше після обстрілу — дуже мала відстань і не встигають вмикати тривогу", — говорить Андрій Романчук.

Почергово волиняни працювали на Донеччині з березня 2023 року. Їздили групами по 10 людей. Старший сапер Микола Мороз говорить: за 12 років служби в групі піротехнічних робіт довелося знешкоджувати зброю та вибухівку від часів Першої світової війни і до сучасних зразків.

"Найважче працювати з протипіхотними мінами наживної дії – вони пластикові, де мінімум предметів металевих і пошуковий пристрій майже його не бачить. Якщо поступає заявка — вона кожен день різна, кожен день різний боєприпас", — ділиться сапер.

Зі слів керівника піротехнічного відділення Андрія Романчука, до робіт з розмінування прифронтових територій під час ротацій залучили 25 волинських саперів.
Волинські сапери повернулись з Донеччини. ВІДЕО
Волинські сапери повернулись з Донеччини. ВІДЕО
Волинські сапери повернулись з Донеччини. ВІДЕО

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Теги: Волинь, сапери, Донеччина
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