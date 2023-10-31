На Волині правоохоронець на смерть збив 14-річного хлопця. ОНОВЛЕНО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія трапилася учора, 4 січня, по вулиці Незалежності у селі Пульмо.



Під колеса автомобіля ВАЗ – 21230 потрапив 14-річний школяр, хлопець загинув на місці.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



ОНОВЛЕНО станом на 12.00



Як повідомили у пресслужбі

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі внаслідок автопригоди загинув 14-річний хлопець.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагедія трапилася учора, 4 січня, по вулиці Незалежності у селі Пульмо.Під колеса автомобіля ВАЗ – 21230 потрапив 14-річний школяр, хлопець загинув на місці.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Як повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань , за кермом перебував правоохоронець, він і здійснив наїзд. На службовому авто він не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої ситуації під час дощу та скоїв наїзд на пішохода, зазначають у ДБР.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію