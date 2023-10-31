На Волині правоохоронець на смерть збив 14-річного хлопця. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:25
У Ковельському районі внаслідок автопригоди загинув 14-річний хлопець.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 4 січня, по вулиці Незалежності у селі Пульмо.
Під колеса автомобіля ВАЗ – 21230 потрапив 14-річний школяр, хлопець загинув на місці.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
ОНОВЛЕНО станом на 12.00
Як повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань, за кермом перебував правоохоронець, він і здійснив наїзд. На службовому авто він не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої ситуації під час дощу та скоїв наїзд на пішохода, зазначають у ДБР.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 4 січня, по вулиці Незалежності у селі Пульмо.
Під колеса автомобіля ВАЗ – 21230 потрапив 14-річний школяр, хлопець загинув на місці.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
ОНОВЛЕНО станом на 12.00
Як повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань, за кермом перебував правоохоронець, він і здійснив наїзд. На службовому авто він не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої ситуації під час дощу та скоїв наїзд на пішохода, зазначають у ДБР.
Слідство триває.
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