Через негоду на Волині без світла залишаються 85 населених пунктів
Сьогодні, 14:17
Через аварійні ситуації на мережах станом на 14:00 сьогодні, 4 січня, на Волині частково або повністю знеструмлено 85 населених пунктів.
Про це у телеграмі інформує Волиньобленерго.
Аварійні ситуації в мережах північної частини Волинської області виникли через негоду. На Волині знеструмлено 11 ліній 10 кВ повністю та 6 частково. Станом на 14:00 у четвер, 4 січня, без електропостачання – 56 населених пунктів повністю та 29 частково.
12 аварійних бригад «Волиньобленерго» ліквідовують наслідки негоди, задіяно 14 одиниць техніки.
Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки налипання мокрого снігу на лініях електропередач та падіння дерев.
«Якщо негодою пошкоджено електромережі, не підходьте до обірваного проводу, що лежить на землі, кущі або дереві, на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!» - підкреслили в обленерго.
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Про це у телеграмі інформує Волиньобленерго.
Аварійні ситуації в мережах північної частини Волинської області виникли через негоду. На Волині знеструмлено 11 ліній 10 кВ повністю та 6 частково. Станом на 14:00 у четвер, 4 січня, без електропостачання – 56 населених пунктів повністю та 29 частково.
12 аварійних бригад «Волиньобленерго» ліквідовують наслідки негоди, задіяно 14 одиниць техніки.
Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки налипання мокрого снігу на лініях електропередач та падіння дерев.
«Якщо негодою пошкоджено електромережі, не підходьте до обірваного проводу, що лежить на землі, кущі або дереві, на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!» - підкреслили в обленерго.
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