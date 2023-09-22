Лукашенко заборонив судити себе у разі відставки з посади президента

Лукашенко заборонив судити себе у разі відставки з посади президента
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав поправки до Конституції, згідно з якими після залишення посту президента за ним та його сім’єю збережеться недоторканість.

Про це повідомляє Фокус.

Видання пише, що після відставки Лукашенко та його сім’я не будуть відповідати за злочини, які були вчинені під час перебування при владі.

Окрім того, сім’я колишнього президента матиме довічну охорону та зможуть користуватися державною нерухомістю. Серед іншого, після смерті президента поховання проводитимуть також за кошти державного бюджету.

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Теги: Білорусь, Лукашенко
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