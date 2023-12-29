Волинські бійці на фронті отримали велику партію допомоги з Ковеля
Сьогодні, 13:52
На схід України, де з початку весни минулого року успішно виконують бойові завдання усі підрозділи Волинської бригади тероборони, доставлено потрібні на фронті засоби, придбані коштом Ковельської громади.
Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада ТрО ЗСУ.
Йдеться, зокрема, про рефрижератор Mercedes, 100 FPV-дронів, 50 радіостанцій та шість радіорелейних мостів (забезпечують передачу інтернет ресурсу на відстань до 200 км з пропускною спроможністю 1ГБ).
«Передані засоби дозволять волинським тероборонівцям ще завзятіше і ще ефективніше бити ворога! Щиро дякуємо Ковельській громаді за допомогу! Тримаємо стрій – разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили у військовій частині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада ТрО ЗСУ.
Йдеться, зокрема, про рефрижератор Mercedes, 100 FPV-дронів, 50 радіостанцій та шість радіорелейних мостів (забезпечують передачу інтернет ресурсу на відстань до 200 км з пропускною спроможністю 1ГБ).
«Передані засоби дозволять волинським тероборонівцям ще завзятіше і ще ефективніше бити ворога! Щиро дякуємо Ковельській громаді за допомогу! Тримаємо стрій – разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили у військовій частині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські бійці на фронті отримали велику партію допомоги з Ковеля
Сьогодні, 13:52
У ПП «Дорогуськ-Ягодин» пів тисячі фур стоять у черзі, час очікування на в’їзд в Україну – близько 10 днів
Сьогодні, 13:10