Волинські бійці на фронті отримали велику партію допомоги з Ковеля

Волинські бійці на фронті отримали велику партію допомоги з Ковеля
На схід України, де з початку весни минулого року успішно виконують бойові завдання усі підрозділи Волинської бригади тероборони, доставлено потрібні на фронті засоби, придбані коштом Ковельської громади.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада ТрО ЗСУ.

Йдеться, зокрема, про рефрижератор Mercedes, 100 FPV-дронів, 50 радіостанцій та шість радіорелейних мостів (забезпечують передачу інтернет ресурсу на відстань до 200 км з пропускною спроможністю 1ГБ).
Волинські бійці на фронті отримали велику партію допомоги з Ковеля

«Передані засоби дозволять волинським тероборонівцям ще завзятіше і ще ефективніше бити ворога! Щиро дякуємо Ковельській громаді за допомогу! Тримаємо стрій – разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили у військовій частині.
Волинські бійці на фронті отримали велику партію допомоги з Ковеля

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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