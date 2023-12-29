Волинські бійці на фронті отримали велику партію допомоги з Ковеля

На схід України, де з початку весни минулого року успішно виконують бойові завдання усі підрозділи Волинської бригади тероборони, доставлено потрібні на фронті засоби, придбані коштом Ковельської громади.Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада ТрО ЗСУ.Йдеться, зокрема, про рефрижератор Mercedes,, 50 радіостанцій та шість радіорелейних мостів (забезпечують передачу інтернет ресурсу на відстань до 200 км з пропускною спроможністю 1ГБ).«Передані засоби дозволять волинським тероборонівцям ще завзятіше і ще ефективніше бити ворога! Щиро дякуємо Ковельській громаді за допомогу! Тримаємо стрій – разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили у військовій частині.