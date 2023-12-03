У ПП «Дорогуськ-Ягодин» пів тисячі фур стоять у черзі, час очікування на в’їзд в Україну – близько 10 днів

У ПП «Дорогуськ-Ягодин» пів тисячі фур стоять у черзі, час очікування на в’їзд в Україну – близько 10 днів
Час очікування на перетин вантажівками кордону в Люблінському воєводстві поблизу пункту пропуску “Гребенне-Рава Руська” становить понад три доби, а в пункті пропуску “Дорогуськ-Ягодин” - близько 10 діб.

Про це повідомили Укрінформу у відділках поліції прикордонних регіонів Польщі.

Речниця поліції в місті Томашув Любельський Малгожата Павловська повідомила агентству, що поблизу пункту пропуску “Гребенне-Рава Руська” станом на четвер в черзі перебувають 390 фур, а час очікування на перетин кордону в цьому пункті пропуску становить 85 годин або понад три доби. За її словами, довжина черги до цього ПП 12 км, вона закінчується між населеними пунктами Любича Крулевська і Белжец.

Тим часом, за інформацією PAP, у 13-кілометровій черзі до ПП “Дорогуськ-Ягодин” у четвер на перетин кордону очікують близько 500 фур, час очікування на перетин кордону становить близько 250 годин або понад 10 діб.

Своєю чергою у поліції міста Ярослав Укрінформу повідомили, що у черзі на перетин кордон поблизу ПП “Корчова-Краківець” станом на четвер очікують 492 фури. Час очікування на перетин кордону може становити понад п’ять діб.

Як відомо, 6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Гребенне».

23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску "Шегині-Медика", висуваючи свої вимоги. З 24 грудня на період Різдвяних свят вони призупиняли блокаду кордону у цьому місці.

З 4 січня фермери відновили блокаду на ПП "Шегині-Медика", яка попередньо триватиме до 3 лютого.

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Теги: кордон, Польща, протести
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