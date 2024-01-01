На Запоріжжі загинув Герой Андрій Мельничук із Луцького району

До Мар’янівської селищної територіальної громади у Луцькому районі надійшла трагічна звістка про загибель на війні краянинаПро це громада повідомила у фейсбуці.Мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу й незалежність в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області 2 січня 2024 року героїчно загинув житель Мар’янівки Мельничук Андрій Сергійович, (03.12.1994 року народження).Андрій Мельничук був мобілізований на військову службу 25 лютого 2022 року.Про деталі зустрічі та поховання загиблого Героя буде повідомлено додатково.«Щирі співчуття батькам, дружині, рідним та близьким загиблого. Вічна шана, честь і слава Герою!» - повідомили у громаді.Відповідно до розпорядження селищного голови, 5-7 січня в Мар'янівській територіальній громаді оголошено днями жалоби.