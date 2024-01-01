Разом пройшли бої за Маріуполь: коханий освідчився військовій медикині, яка вчора повернулася з полону
Сьогодні, 12:40
Вчора, 3 січня, з російського полону повернулася остання дівчина-морпіх Галина Федишин. Сьогодні її коханий, морпіх Микола Гриценяк освідчився їй.
Радісну новину повідомив Сергій Волинський, командир 36 окремої бригади морської піхоти.
"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас.
Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це - пекло на землі.
Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон.
Їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії.
Їхня любов - це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів!
Вітаю вас з цим новим початком!
Ваша історія - натхнення для всієї країни", - написав сергій Волинський.
Нагадаємо, що Україна 3 січня повернула з російського полону 230 військових та цивільних, серед них - четверо волинян. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.
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Радісну новину повідомив Сергій Волинський, командир 36 окремої бригади морської піхоти.
"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас.
Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це - пекло на землі.
Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон.
Їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії.
Їхня любов - це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів!
Вітаю вас з цим новим початком!
Ваша історія - натхнення для всієї країни", - написав сергій Волинський.
Нагадаємо, що Україна 3 січня повернула з російського полону 230 військових та цивільних, серед них - четверо волинян. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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