Разом пройшли бої за Маріуполь: коханий освідчився військовій медикині, яка вчора повернулася з полону

Вчора, 3 січня, з російського полону повернулася остання дівчина-морпіх. Сьогодні її коханий, морпіхосвідчився їй.Радісну новину повідомив, командир 36 окремої бригади морської піхоти."Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас.Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це - пекло на землі.Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон.Їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії.Їхня любов - це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів!Вітаю вас з цим новим початком!Ваша історія - натхнення для всієї країни", - написав сергій Волинський.Нагадаємо, що Україна 3 січня повернула з російського полону 230 військових та цивільних,. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.