Разом пройшли бої за Маріуполь: коханий освідчився військовій медикині, яка вчора повернулася з полону

Разом пройшли бої за Маріуполь: коханий освідчився військовій медикині, яка вчора повернулася з полону
Вчора, 3 січня, з російського полону повернулася остання дівчина-морпіх Галина Федишин. Сьогодні її коханий, морпіх Микола Гриценяк освідчився їй.

Радісну новину повідомив Сергій Волинський, командир 36 окремої бригади морської піхоти.

"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас.

Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це - пекло на землі.

Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон.

Їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії.

Їхня любов - це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів!

Вітаю вас з цим новим початком!

Ваша історія - натхнення для всієї країни", - написав сергій Волинський.

Нагадаємо, що Україна 3 січня повернула з російського полону 230 військових та цивільних, серед них - четверо волинян. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.
Разом пройшли бої за Маріуполь: коханий освідчився військовій медикині, яка вчора повернулася з полону
Разом пройшли бої за Маріуполь: коханий освідчився військовій медикині, яка вчора повернулася з полону

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі загинув Герой Андрій Мельничук із Луцького району
Сьогодні, 13:04
У центрі Луцька відкрилась сучасна клініка естетичної медицини Dr. Shavaliuk*
Сьогодні, 12:59
Разом пройшли бої за Маріуполь: коханий освідчився військовій медикині, яка вчора повернулася з полону
Сьогодні, 12:40
Черкащанину дали 9 років за «злив» розташування української ППО
Сьогодні, 12:29
«Теплий вертеп. Пісні зими»: лучан та гостей міста запрошують на концерт
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
СБУ допомогла відбити нові кібератаки рф на «Київстар» СБУ допомогла відбити нові кібератаки рф на «Київстар»
Сьогодні, 10:40
США не мають грошей для нових пакетів допомоги Україні, − Кірбі США не мають грошей для нових пакетів допомоги Україні, − Кірбі
Сьогодні, 10:03
Четверо волинян повернулися з російського полону Четверо волинян повернулися з російського полону
Сьогодні, 09:54
Два російські безпілотники вночі захисники знищили на Хмельниччині Два російські безпілотники вночі захисники знищили на Хмельниччині
Сьогодні, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ПП «Дорогуськ-Ягодин» пів тисячі фур стоять у черзі, час очікування на в’їзд в Україну – близько 10 днів
Сьогодні, 13:10
 0
На Запоріжжі загинув Герой Андрій Мельничук із Луцького району
Сьогодні, 13:04
 0
У центрі Луцька відкрилась сучасна клініка естетичної медицини Dr. Shavaliuk*
Сьогодні, 12:59
 0
Разом пройшли бої за Маріуполь: коханий освідчився військовій медикині, яка вчора повернулася з полону
Сьогодні, 12:40
 0
Черкащанину дали 9 років за «злив» розташування української ППО
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8