Черкащанину дали 9 років за «злив» розташування української ППО

Черкащанину дали 9 років за «злив» розташування української ППО
Дев’ять років за ґратами проведе черкащанин, який «зливав» ворогу розташування українських військових та систем ППО.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України.

З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.
Черкащанину дали 9 років за «злив» розташування української ППО

До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі «Google Maps» з точними координатами.

За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану «роботу» 27 600 гривень.
Черкащанину дали 9 років за «злив» розташування української ППО

До вироку суду він перебував під вартою.
Черкащанину дали 9 років за «злив» розташування української ППО

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Черкаській області.

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Теги: зрадники, СБУ
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