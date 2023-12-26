Черкащанину дали 9 років за «злив» розташування української ППО
Сьогодні, 12:29
Дев’ять років за ґратами проведе черкащанин, який «зливав» ворогу розташування українських військових та систем ППО.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України.
З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.
До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі «Google Maps» з точними координатами.
За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану «роботу» 27 600 гривень.
До вироку суду він перебував під вартою.
Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Черкаській області.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України.
З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.
До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі «Google Maps» з точними координатами.
За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану «роботу» 27 600 гривень.
До вироку суду він перебував під вартою.
Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Черкаській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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