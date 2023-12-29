Аварія в Луцькому районі: повідомляють про 2 постраждалих
Сьогодні, 12:01
Неподалік села Брище Луцького району зіткнулися автомобілі «Фольксваген» і «Опель». За попередньою інформацією, двох осіб доправили до медичної установи.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник ГУНП Волині Олег Плазовський.
За його словами, аварія трапилася поблизу села Брище у Луцькому районі. На дорозі не розминулися автомобілі «Фольксваген» і «Опель».
За попередньою інформацією, у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися водій і пасажир «Опеля». Їх доправили до медичного закладу.
На місці автопригоди працює поліція, деталі з’ясовуються.
Відомості будуть внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник ГУНП Волині Олег Плазовський.
За його словами, аварія трапилася поблизу села Брище у Луцькому районі. На дорозі не розминулися автомобілі «Фольксваген» і «Опель».
За попередньою інформацією, у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися водій і пасажир «Опеля». Їх доправили до медичного закладу.
На місці автопригоди працює поліція, деталі з’ясовуються.
Відомості будуть внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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