Аварія в Луцькому районі: повідомляють про 2 постраждалих

Аварія в Луцькому районі: повідомляють про 2 постраждалих
Неподалік села Брище Луцького району зіткнулися автомобілі «Фольксваген» і «Опель». За попередньою інформацією, двох осіб доправили до медичної установи.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник ГУНП Волині Олег Плазовський.

За його словами, аварія трапилася поблизу села Брище у Луцькому районі. На дорозі не розминулися автомобілі «Фольксваген» і «Опель».

За попередньою інформацією, у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися водій і пасажир «Опеля». Їх доправили до медичного закладу.

На місці автопригоди працює поліція, деталі з’ясовуються.

Відомості будуть внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Волинь
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