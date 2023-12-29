Аварія в Луцькому районі: повідомляють про 2 постраждалих

зіткнулися автомобілі «Фольксваген» і «Опель». За попередньою інформацією, двох осіб доправили до медичної установи.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник ГУНП Волині Олег Плазовський.



За його словами, аварія трапилася поблизу села Брище у Луцькому районі. На дорозі не розминулися автомобілі «Фольксваген» і «Опель».



За попередньою інформацією, у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися водій і пасажир «Опеля». Їх доправили до медичного закладу.



На місці автопригоди працює поліція, деталі з’ясовуються.



Відомості будуть внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік села Брище Луцького району. За попередньою інформацією, двох осіб доправили до медичної установи.Про це у коментарірозповів речник ГУНП ВолиніЗа його словами, аварія трапилася поблизу села Брище у Луцькому районі. На дорозі не розминулися автомобілі «Фольксваген» і «Опель».За попередньою інформацією, у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися водій і пасажир «Опеля». Їх доправили до медичного закладу.На місці автопригоди працює поліція, деталі з’ясовуються.Відомості будуть внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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