Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки

Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки
Внаслідок російського обстрілу Снігурівки на Миколаївщині поранено 4-х місцевих мешканців, серед них 12-річна дівчинка.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 січня близько 17:45 год російська армія, попередньо із застосування зенітно-ракетного комплексу «С-300», обстріляла м. Снігурівка Баштанського району Миколаївської області.

Четверо місцевих мешканців – двоє чоловіків, жінка та 12-річна дівчина, отримали поранення. Дівчина перебуває у важкому стані.
Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки

Внаслідок атаки пошкоджені понад 30 житлових будинків та господарських споруд, транспортні засоби містян.
Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки

Мешканців прилеглих до місця події будинків евакуйовано.
Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки

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Теги: обстріл, війна
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