Аварія у Луцькому районі: водія деблокували рятувальники

Аварія у Луцькому районі: водія деблокували рятувальники
Рятувальники деблокували водія під час ДТП у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Відділення аварійно-рятувальної частини м.Луцька залучалось до ліквідації наслідків ДТП, що трапилось сьогодні вранці, 4 січня, біля с.Брище Луцького району. Тут зіткнулись два легкових автомобіля.

Водія одного з транспортних засобів рятувальники деблокували за допомогою спеціального обладання та передали медикам для госпіталізації.
Аварія у Луцькому районі: водія деблокували рятувальники

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Теги: Волинь, ДТП, рятувальники
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