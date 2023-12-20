Аварія у Луцькому районі: водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 11:30
Рятувальники деблокували водія під час ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Відділення аварійно-рятувальної частини м.Луцька залучалось до ліквідації наслідків ДТП, що трапилось сьогодні вранці, 4 січня, біля с.Брище Луцького району. Тут зіткнулись два легкових автомобіля.
Водія одного з транспортних засобів рятувальники деблокували за допомогою спеціального обладання та передали медикам для госпіталізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Відділення аварійно-рятувальної частини м.Луцька залучалось до ліквідації наслідків ДТП, що трапилось сьогодні вранці, 4 січня, біля с.Брище Луцького району. Тут зіткнулись два легкових автомобіля.
Водія одного з транспортних засобів рятувальники деблокували за допомогою спеціального обладання та передали медикам для госпіталізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки
Сьогодні, 11:45
Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи
Сьогодні, 11:41
Аварія у Луцькому районі: водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 11:30
На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон
Сьогодні, 11:19
Розпочався розгляд нового закону про мобілізацію
Сьогодні, 11:15