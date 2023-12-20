Аварія у Луцькому районі: водія деблокували рятувальники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Відділення аварійно-рятувальної частини м.Луцька залучалось до ліквідації наслідків ДТП, що трапилось сьогодні вранці, 4 січня, біля с.Брище Луцького району. Тут зіткнулись два легкових автомобіля.



Водія одного з транспортних засобів рятувальники деблокували за допомогою спеціального обладання та передали медикам для госпіталізації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники деблокували водія під час ДТП у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Відділення аварійно-рятувальної частини м.Луцька залучалось до ліквідації наслідків ДТП, що трапилось сьогодні вранці, 4 січня, біля с.Брище Луцького району. Тут зіткнулись два легкових автомобіля.Водія одного з транспортних засобів рятувальники деблокували за допомогою спеціального обладання та передали медикам для госпіталізації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію