На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон

На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон
Оперативники управління міграційної поліції на Волині заблокували стійкий канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Працівники управління міграційної поліції та оперативники 2 відділу 6 управління ДВКР СБУ спільно зі слідчими СВ Луцького РУП ГУНП в області, за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність 22-річного волинянина, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через держкордон України. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон

За налагодженою схемою зловмисник вносив ухилянтів в систему «Шлях» в якості водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 3,5 тисячі доларів США.
На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта під час яких виявили та вилучили речові докази по справі: гроші в іноземній валюті, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи та інше.
На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон

Слідчі оголосили йому про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину, а також коло осіб, причетних до скоєння правопорушення.

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Теги: ухилянт, кордон
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