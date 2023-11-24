У громаді на Волині більшість населених пунктів – без світла через негоду

У громаді на Волині більшість населених пунктів – без світла через негоду
Через налипання снігу на лінії електропередач сталося знеструмлення більшості населених пунктів Любешівської громади.

Ситуація наразі плачевна. Так прокоментував для «Нового життя» заступник головного інженера Любешівської дільниці Камінь-Каширської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Андрій Гриневич.

«Маємо пошкодження на 12 лініях електропередач. Наші працівники працюють із самого ранку, але труднощі виникають навіть із доїздом до місць пошкоджень. Дороги не розчищені, місцями лежать повалені дерева», – зазначив Андрій Гриневич.

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Теги: Волинь, світло
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