У громаді на Волині більшість населених пунктів – без світла через негоду





Ситуація наразі плачевна. Так прокоментував для Андрій Гриневич.



«Маємо пошкодження на 12 лініях електропередач. Наші працівники працюють із самого ранку, але труднощі виникають навіть із доїздом до місць пошкоджень. Дороги не розчищені, місцями лежать повалені дерева», – зазначив Андрій Гриневич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через налипання снігу на лінії електропередач сталося знеструмлення більшості населених пунктів Любешівської громади.Ситуація наразі плачевна. Так прокоментував для «Нового життя» заступник головного інженера Любешівської дільниці Камінь-Каширської філії ПрАТ «Волиньобленерго»«Маємо пошкодження на 12 лініях електропередач. Наші працівники працюють із самого ранку, але труднощі виникають навіть із доїздом до місць пошкоджень. Дороги не розчищені, місцями лежать повалені дерева», – зазначив Андрій Гриневич.

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