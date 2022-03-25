Тканина креп-костюмка та її особливості*

Тканина креп-костюмка та її особливості*
Костюмний креп — це доволі рельєфний матеріал, з якого створюють стильні образи у світі моди. Його виготовляють із синтетичних волокон високої якості. Для виробництва беруть нитки з великою круткою та певним плетінням.

Креп-костюмка - дуже щільна тканина, хоч вона й вирізняється гнучкістю. З неї можна сміливо шити як модні зносостійкі костюми для офісу, так і елегантні — для коктейльних вечірок. Найчастіше костюмку використовують для пошиття брюк, піджаків, спідниць та інших елементів гардеробу.

Особливості та переваги тканини


Виокремлюють кілька видів матеріалу, залежно від складу (волокон): акрилова костюмка, бавовняна, вовняна, віскозна та поліестерна, Тканина «креп-костюмка» вражає своїми унікальними характеристиками:

1. Густа та цупка структура. Це надає одягу й виробам із костюмки стійкість до пошкоджень та «імунітет» до збереження форми. Такі властивості роблять її ідеальною для виготовлення стильного повсякденного і вечірнього одягу.

2. Гладка чи рельєфна текстура. Є різна поверхня в цієї тканини, залежно від складу волокон всередині. Але кожна – приємна на дотик.

3. Еластичність. Завдяки цьому вона прекрасно адаптується до фігури та дозволяє вільно рухатися. Відтак вона популярна серед тих, хто цінує комфорт та стиль у повсякденному житті чи на роботі.

4. Добре тримає форму. Під час прання вона зберігає свої колір та структуру, тож і носити одяг із костюмки можна довго. Тому креп-костюмка — практичний і стратегічний вибір для модного гардеробу.

Тканина поєднує в собі елегантність, комфорт та високу стійкість до пошкоджень.

Як носити речі з костюмки


Тканина креп-костюмка демонструє свої унікальні особливості в процесі використання. Спочатку варто наголосити, що цей матеріал виготовляють із високоякісних синтетичних волокон. Тут спеціальний спосіб переплетення ниток, що робить його дуже міцним та стійким до зносу.

Крім того, тканина з магазину Атлас надзвичайно практична в догляді. Вона добре переносить прання в низьких температурах, зберігаючи свій колір та форму. Тож, можна шити дітям у школу костюми й не боятися, що вони швидко зносяться чи потьмяніють від частого прання.

Креп-костюмка також зручна в носінні, еластична. Такий матеріал створює цікаві сучасні образи, не обмежуючи свободу рухів.

З огляду на ці особливості, тканина креп-костюмка визначається своєю високою якістю, міцністю та зручністю в експлуатації. Тому вона залишається популярною серед людей, які шукають якісний та елегантний одяг для будь-яких подій.


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Теги: Костюмний креп, тканина
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