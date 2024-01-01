США не мають грошей для нових пакетів допомоги Україні, − Кірбі

США не мають грошей для нових пакетів допомоги Україні, − Кірбі
Америка не має грошей для нової військової підтримки України до ухвалення нового пакету Конгресом США, повідомили у Білому домі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком та після Різдва. І ми повинні отримати підтримку Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити", - йдеться в повідомленні.

Він пояснив, що президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву у сфері безпеки, на який були кошти згідно з його повноваженнями.

Наразі потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий пакет, щоб США могли надати Україні нову безпекову допомогу.

За словами Кірбі, за відсутності додаткового фінансування, немає іншого "чарівного горщика", в якому можна було б знайти підтримку для України.

Конгрес США до кінця 2023 року так і не схвалив додаткове фінансування для України, через що Білий дім не може оголошувати наступні пакети військової допомоги.

Раніше президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти 29 грудня наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього в 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

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Теги: Росія, Україна, війна
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